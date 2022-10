XV de France: Buros forfait pour la tournée d’automne, Le Brun va être appelé

Comme annoncé dimanche par L’Equipe, l’arrière de l’UBB, Romain Buros, blessé samedi face à Clermont en Top 14, est forfait pour la tournée d’automne du XV de France. L'arrière bordelais sera remplacé par le jeune Castrais Louis Le Brun.

Encore de la casse chez les Bleus. Après le forfait du pilier de Toulon Jean-Baptiste Gros, victime d’une fracture à l'avant-bras droit, c’est au tour de Romain Buros de devoir renoncer à la tournée d’automne avec l’équipe de France comme annoncé dimanche par L’Equipe.

Samedi soir face à Clermont (23-23), l’arrière de l’UBB a dû sortir à la 47eme minute, touché à la cuisse gauche. "Ce n'est pas ultra positif. On va attendre les examens mais il est très malheureux et on est très malheureux pour lui aussi", avait expliqué l'entraîneur des avants de l'UBB Julien Laïrle en conférence de presse.

Le Brun était présent lors de la tournée au Japon

Cette blessure est suffisamment sérieuse pour que Romain Buros soit forfait pour les trois rencontres contre l'Australie le 5 novembre au Stade de France, l'Afrique du Sud le 12 au stade Vélodrome à Marseille et le Japon le 20 au Stadium de Toulouse.

A la place du Girondin, le staff de Fabien Galthié a décidé de convoquer le jeune Castrais Louis Le Brun (20 ans). Joueur polyvalent, le neveu de l’ex-international Yann Delaigue (20 sélections) était du voyage au Japon lors de la dernière tournée d’été, au sein des 42 sélectionnés, mais il n’avait pas joué lors des deux tests contre les Japonais.