XV de France: Galthié défend Laporte, "un grand président"

Dans un entretien à Midi Olympique publié ce jeudi, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a pris la défense du président de la FFR, Bernard Laporte. Le patron du rugby français et le président de Montpellier, Mohed Altrad, devraient comparaître en septembre devant le tribunal correctionnel pour trafic d’influence et prise illégale d’intérêts.

La FFR dans l’œil du cyclone. Si la semaine est marquée par l’annonce de la liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié avant le Tournoi des VI Nations, difficile de faire l’impasse sur les suites de l’affaire Laporte-Altrad. Inquiétés par la justice dans une affaire de trafic d’influence et prise illégale d’intérêts, le président de la Fédération française de rugby et son homologue de Montpellier devraient comparaître en septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Une affaire embarrassante pour le patron du rugby français qui peut néanmoins compter sur le soutien du sélectionneur, qui le défend publiquement ce jeudi dans un entretien à Midi Olympique.

"Lorsqu’on touche à Bernard, on attaque l’institution"

"Bernard est notre président et le président de notre institution, a déclaré Fabien Galthié. C’est un grand président. Où ne sont l’équipe féminine, l’équipe de France masculine, l’équipe de France à 7 féminine ? C’est parce que Bernard a mis en place une politique compétitive pour le rugby français au niveau mondial. Si le Stade de France est plein pour ce Tournoi qui arrive c’est le résultat de ses choix. Notre staff, c’est Bernard. Les ressources avec lesquelles je l’ai construit, tout a été validé par lui."

Relancé sur l’enquête judiciaire, Fabien Gathié contre-attaque : "Mon sentiment personnel, c’est que lorsqu’on touche à Bernard, on attaque l’institution." Et les Bleus ? "Dans l’institution, il y a le rugby français et l’équipe de France", estime le sélectionneur qui rappelle qu’en période de crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19, le nombre de licenciés dans le rugby français est "en hausse." Le XV de France débutera le Tournoi des VI Nations contre l’Italie le 6 février au Stade de France.