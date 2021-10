XV de France: la liste des 14 joueurs libérés pour le Top 14 ce week-end, avec Dulin et Le Roux

Alors que le XV de France va participer à l'Autumn Nations Series 2021, 14 joueurs sur les 42 sélectionnés par Fabien Galthié ont été laissés à la disposition de leur club pour ce week-end de Top 14 en accord avec la Fédération française.

Au moins de novembre, le XV de France participera à l’Autumn Nations Series 2021 et affrontera l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Pour l’occasion, le sélectionneur de la France Fabien Galthié a retenu 42 joueurs pour participer à cette tournée de novembre. Ce mercredi, la sélection nationale a annoncé "dans le cadre de la convention entre la F.F.R (Fédération Française de rugby) et la L.N.R (Ligue nationale de rugby)" avoir laissé 14 joueurs à la disposition des clubs pour jouer ce week-end en Top 14.

Dès la fin des rencontres de ce week-end, les joueurs concernés retourneront avec le groupe France pour préparer cette tournée, même si la présence sur cette liste des 14 joueurs libérés donne une indication quant aux choix du staff pour la première rencontre face à l’Argentine le 6 novembre à 21h. Les Bleus affronteront ensuite la Géorgie le 14 novembre (à 14h) et la Nouvelle-Zélande (à 21h).

Voici la liste des joueurs laissés à la disposition de leur club par la Fédération française de rugby :

- Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection)

- Killian GERACI (LOU Rugby, 3 sélections)

- Wilfrid HOUNKPATIN (Castres Olympique, 1 sélection)

- Bernard LE ROUX (Racing 92, 47 sélections)

- Thierry PAIVA (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

- Florent VANVERBERGHE (Castres Olympique, 0 sélection)

- Florian VERHAEGHE (Montpellier Herault Rugby, 0 sélection)

- Romain BUROS (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

- Brice DULIN (Stade Rochelais, 36 sélections)

- Antoine HASTOY (Section Paloise, 1 sélection)

- Aymeric LUC (RC Toulon, 0 sélection)

- Vincent RATTEZ (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections)

- Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

- Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)