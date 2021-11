XV de France: la liste des 14 joueurs non retenus pour affronter les All Blacks

Le XV de France a communiqué ce mercredi la liste des 14 joueurs qui sont remis à disposition de leurs clubs dès à présent, avant la rencontre face à la Nouvelle-Zélande ce week-end. On y retrouve Julien Marchand et Sekou Macalou, absents sur blessure.

A trois jours d’une rencontre attendue face à la Nouvelle-Zélande, samedi soir au Stade de France (21 heures), quatorze joueurs du XV de France sont remis à la disposition de leurs clubs, ce mercredi soir. On retrouve dans cette liste Julian Marchand et Sekou Macalou, forfaits et qui rejoindront respectivement le Stade Toulousain et le Stade Français.

Thomas Ramos a lui aussi été écarté du groupe des Bleus et va retrouver dès cette semaine le Stade Toulousain. Il n’y a malgré tout pas de journée de Top 14 ce week-end, aucun de ces joueurs n’est donc amené à jouer d’ici le 27 novembre prochain et la reprise du championnat de France.

Mauvaka pressenti au poste de talonneur

En l’absence de Marchand, c’est Peato Mauvaka qui devrait évoluer au poste de talonneur pour la rencontre face aux All Blacks. Autre information révélée plus tôt dans la journée par RMC Sport, Romain Ntamack devrait lui être aligné à l’ouverture, aux côtés d’Antoine Dupont, comme en club.

La liste complète des 14 joueurs remis à disposition de leurs clubs :

Pierre-Henri Azagoh (Stade Français)

Alexandre Becognée (Montpellier)

Ibrahim Diallo (Racing)

-Killian Geraci (Lyon)

-Sekou Macalou (Stade Français)

-Julien Marchand (Toulouse)

-Dany Priso (La Rochelle)

-Pierre-Louis Barassi (Lyon)

-Romain Buros (Bordeaux)

-Yoram Moefana (Bordeaux)

-Thomas Ramos (Toulouse)

-Vincent Rattez (Montpellier)

-Donovan Taofifenua (Racing)

-Tani Vili (Clermont)