XV de France: Le Garrec dans le groupe élargi pour le Japon

En l'absence d'Antoine Dupont, exclu contre l'Afrique du Sud (30-26) samedi, le demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec, a été appelé dans le groupe élargi des Bleus pour le dernier test d'automne contre le Japon dimanche.

Nolan Le Garrec, âgé de 20 ans, avait déjà été appelé en sélection pour la dernière tournée estivale au Japon, mais il n'était alors pas entré en jeu. Les deux autres demis de mêlée du groupe de 42 joueurs retenus pour préparer la rencontre face aux Brave Blossoms japonais dimanche (14h) à Toulouse sont sans surprise Maxime Lucu et Baptiste Couilloud.

Le capitaine tricolore Antoine Dupont est automatiquement suspendu après avoir été sanctionné d'un carton rouge samedi à Marseille pour avoir déséquilibré en l'air l'ailier des Springboks Cheslin Kolbe.

Les deuxièmes lignes Florent Vanverberghe (Castres) et Florian Verhaege (Montpellier) et les piliers gauches Dany Priso (Toulon) et Clément Castets (Stade français) ont été convoqués pour pallier les absences respectives de Thibaud Flament, victime d'une commotion, et Cyril Baille, touché au niveau de l'aine.

Le centre Jonathan Danty figure en revanche bien dans le groupe après avoir passé lundi des examens complémentaires qui n'ont pas révélé de fracture du plancher orbital, comme annoncé dans un premier temps.

Le groupe France pour affronter le Japon :

· ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais),

· ATONO Uini (Stade Rochelais),

· BECOGNEE Alexandre (Montpellier Hérault Rugby),

· BOURGARIT Pierre (Stade Rochelais),

· CASTETS Clément (Stade Français Paris),

· CHALUREAU Bastien (Montpellier Hérault Rugby),

· CRETIN Dylan (Lyon OU Rugby),

· FALATEA Sipili (Union Bordeaux Bègles),

· HAOUAS Mohamed (Montpellier Hérault Rugby),

· JELONCH Anthony (Stade Toulousain),

· JOSEPH Jordan (Section Paloise),

· LAVAULT Thomas (Stade Rochelais),

· MACALOU Sekou (Stade Français Paris),

· MARCHAND Julien (Stade Toulousain),

· MAUVAKA Peato (Stade Toulousain),

· OLLIVON Charles (RC Toulon),

· PRISO Dany (RC Toulon),

· TANGA Yoan (Stade Rochelais),

· TAOFIFENUA Romain (Lyon OU Rugby),

· VANVERBERGHE Florent (Castres Olympique),

· WARDI Réda (Stade Rochelais),

· WOKI Cameron (Racing 92).

Arrières

· BARASSI Pierre-Louis (Stade Toulousain),

· BERDEU Léo (Lyon OU Rugby),

· BOUDEHENT Pierre (Stade Rochelais),

· BOUTHIER Anthony (Montpellier Hérault Rugby),

· COUILLOUD Baptiste (Lyon OU Rugby),

· DANTY Jonathan (Stade Rochelais),

· DUMORTIER Ethan (Lyon OU Rugby),

· EZEALA Samuel (AS Clermont Auvergne),

· FICKOU Gaël (Racing 92),

· GAILLETON Emilien (Section Paloise)

· JALIBERT Matthieu (Union Bordeaux Bègles),

· LEBEL Matthis (Stade Toulousain),

· LE GARREC Nolann (Racing 92)

· LUCU Maxime (Union Bordeaux Bègles),

· MOEFANA Yoram (Union Bordeaux Bègles),

· NTAMACK Romain (Stade Toulousain),

· PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne),

· RAKA Alivereti (ASM Clermont Auvergne),

· RAMOS Thomas (Stade Toulousain)