XV de France: les tentations Haouas et Villière contre l’Argentine

Forfait pour le début du rassemblement la semaine dernière, le pilier Mohamed Haouas et l’ailier Gabin Villière pourraient finalement récupérer une place de titulaires contre l’Argentine, samedi. Pour le reste, pas de surprises à attendre avec les confirmations de la charnière Dupont-Jalibert ou du duo Ntamack-Fickou au centre. Fabien Galthié officialisera ses choix jeudi midi.



Un joueur qui n’a plus disputé la moindre rencontre depuis un mois peut-il reprendre par un match international ? Sur le papier, ça semble compliqué. C’est pourtant le scénario que va peut-être connaître Mohamed Haouas. Ecarté des terrains depuis le 2 octobre en raison d’une blessure musculaire, le pilier droit international du MHR (12 sélections) pourrait en effet débuter contre l’Argentine samedi soir (21h) au Stade de France, premier match de la tournée de novembre. A Montpellier, il n’avait pas encore effectué de séance d’accélération ni d’opposition depuis sa blessure.

Villière plutôt que Lebel ?

Finalement rappelé dimanche par le staff des Bleus, Haouas semblait d’abord être venu peaufiner sa préparation afin d’être prêt contre la Géorgie le 14 novembre et la Nouvelle-Zélande six jours plus tard. Les plans ont visiblement changé. Joueur très apprécié par le staff, il s’est entraîné normalement mercredi lors de la séance à haute intensité au milieu des potentiels titulaires. Comme si de rien n’était donc et l’encadrement a été largement rassuré par son niveau physique. Au point de le lancer d’entrée ? Au vu du dernier entrainement, c’est possible. Avec Cyril Baille et Julien Marchand, il complétait en tout cas la première ligne française, alors que Demba Bamba devait se contenter d’une place de remplaçant. Mais selon nos informations, le choix n'était pas encore totalement tranché. Les joueurs devront a priori attendre jeudi matin pour être fixés, quelques heures avant l’annonce à la presse sur les coups de midi.





L’autre potentiel retour dans le XV probable concerne l’ailier Gabin Villière. Le Toulonnais aux 6 sélections, qui avait dû également renoncer au début du rassemblement en raison d’un souci aux ischio, pourrait lui aussi gagner sa place dans le XV de départ au détriment du Toulousain Matthis Lebel. Pour le reste, pas de doutes. L’équipe ressemblera à ce que l’on a vu depuis dix jours à Marcoussis, avec donc une charnière Jalibert-Dupont ainsi qu’un duo Ntamack-Fickou au centre alors qu’en deuxième ligne Thibaud Flament connaîtra, à 24 ans après un parcours atypique, sa première sélection en tant que titulaire aux côtés de Paul Willemse. Enfin, c’est l’arrière catalan Melvyn Jaminet, révélation de la tournée en Australie, qui , selon nos informations, endossera le costume de buteur alors que dans le même temps Brice Dulin, taulier du poste voilà quelques mois, a été libéré pour rentrer à La Rochelle...



Le XV de départ probable : Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap) – Cros, Jelonch, Woki – Willemse, Flament – Haouas, Marchand, Baille



Remplaçants probables : Gros, Mauvaka, Bamba, Taofifenua, Alldritt, Makalou, Lucu, Danty