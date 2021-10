XV de France: Vakatawa forfait, Luc appelé

Le centre Virimi Vakatawa, qui souffre des côtes, doit quitter la préparation de la tournée de novembre à Marcoussis. L’arrière ou ailier Toulonnais Aymeric Luc (aucune sélection) a été appelé en renfort.

Un changement de plus chez les Bleus. Le Toulonnais Aymeric Luc (24 ans, 0 sélection) a été appelé ce lundi par le staff du XV de France. L’arrière ou ailier du RCT est en route pour Marcoussis afin de rejoindre les 41 autres joueurs du groupe, dont le nouveau capitaine Antoine Dupont.

L’ancien Bayonnais, qui a disputé les sept premiers matchs du club varois depuis le début de saison, remplace le centre du Racing Virimi Vakatawa. Ce dernier se plaint des côtes et rentre au Racing pour passer des examens. C’est évidemment un coup dur pour le XV de France en vue de la tournée de novembre contre l’Argentine (le 6 novembre), la Géorgie (le 14) et la Nouvelle-Zélande (le 20).

Ntamack replacé au centre?

Vakatawa (29 ans, 30 sélections), moins en vue depuis le début de saison avec son club, à l’image de sa prestation contre Montpellier samedi, est un joueur régulièrement aligné par Fabien Gathié et son encadrement. Avec ce forfait, le replacement de Romain Ntamack au centre, évoqué la semaine dernière par RMC Sport, pourrait devenir une option de plus en plus crédible, laissant ainsi le Bordelais Matthieu Jalibert au poste d’ouvreur.