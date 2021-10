XV de France: Antoine Dupont nommé capitaine pour la tournée d’automne

En l’absence de Charles Ollivon, Antoine Dupont assurera le rôle de capitaine du XV de France pendant la tournée d’automne (6-20 novembre).

Comme pressenti, Antoine Dupont (24 ans, 32 sél.) a été nommé capitaine du XV de France, en vue de la tournée d’automne. Le demi de mêlée assurera l’interim de Charles Ollivon, gravement blessé au genou depuis le mois de juin. Le staff du XV de France a mis fin lundi au suspense entretenu depuis plusieurs semaines. La nouvelle a d'abord été annoncée au groupe dans l'après-midi, en présence de Charles Ollivon.

Antoine Dupont était en concurrence avec Gaël Fickou, son principal "rival" pour cette nomination. Les noms de Grégory Alldritt, Julien Marchand et Anthony Jelonch, capitaine des Bleus pendant la tournée en Australie cet été, avaient également été évoqués.

Le cinquième capitaine de l'ère Galthié

Certes moins expérimenté que Gaël Fickou, Antoine Dupont impressionne par son niveau de jeu depuis des mois, jusqu’à être vu comme le meilleur joueur du monde par certains observateurs. "On a réfléchi de manière plus poussée à la question du leadership au sein d’une équipe. Un capitaine doit remplir plusieurs critères : la performance, la générosité, l’humilité, la loyauté", expliquait le manager Raphaël Ibanez il y a une semaine. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain correspond à ces critères.

Antoine Dupont devient ainsi le cinquième capitaine de l’ère Galthié après Charles Ollivon, Baptiste Serin, Baptiste Couilloud et Anthony Jelonch.

Les Bleus débuteront la tounée d'automne le samedi 6 novembre face à l'Argentine (21 heures). Ils seront ensuite face à la Géorgie (14 novembre), puis face aux All Blacks (20 novembre). En attendant, le XV de France a démarré sa préparation. Les joueurs ont rejoint Marcoussis dimanche.