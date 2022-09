Affaire Laporte: "Je ne peux pas être plus heureux", Guy Novès se réjouit des déboires de Bernard Laporte

Lors d'une conférence dans l'Aveyron, l'ancien sélectionneur du XV de France Guy Novès a déclaré être ravi de voir le président de la FFR Bernard Laporte, Mohed Altrad et Serge Simon être empêtrés dans leur procès qui se tient au tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de corruption.

Les déboires judiciaires de Bernard Laporte procurent un certain plaisir à Guy Novès. Et il ne s'en cache pas. L'ancien sélectionneur du XV de France, dont l'aversion pour le président de la Fédération française de rugby (FFR) est de notoriété publique, a été invité à donner son avis sur le procès Laporte-Altrad lors d'une conférence organisée à Onet-le-Château. D'après Centre Presse - Le Journal de l'Aveyron, l'assistance a eu droit à une réponse sans détour: "Je ne peux pas être plus heureux, plus joyeux, que de voir dans quelle merde ils sont".

Serge Simon, lui aussi mis en cause par la justice dans cette affaire, a en a également pris pour son grade. Toujours selon le même journal, Guy Novès ne s'est pas privé de dire "l'autre branque" pour parler du vice-président de la fédération.

Laporte avait limogé Novès en 2017

En s'exprimant sur cette affaire, Guy Novès n'aurait pas manqué de faire état de sa mauvaise relation avec Bernard Laporte, en précisant notamment ne l'avoir rencontré que trois fois lorsqu'ils ont collaboré ensemble en 2017. Leur incompatibilité et une série de mauvais résultats avaient abouti à un licenciement du sélectionneur, une première dans l'histoire du XV de France. Deux ans plus tard, la FFR avait été condamnée à verser un million d'euros d'indemnités aux Prud'hommes.

"Je ne crois pas que ce qu'il se passe en ce moment à la fédération puisse impacter les joueurs", a par ailleurs déclaré Guy Novès, qui considère donc que ce procès ne nuit pas aux chances des Bleus pour le prochain Tournoi des VI nations (4 février-18 mars): "Ils sont dans leur bulle, entre copains. Ils veulent jouer et être les meilleurs, c'est ce qui leur importe".

Le jugement du procès Laporte-Altrade, qui porte sur des accusations de corruption, sera rendu le 13 décembre. L'accusation a requis trois ans de prison, dont un an ferme, contre Bernard Laporte et Mohed Altrad, assurant que ce dernier, sponsor maillot du XV de France et propriétaire du club de Montpellier, aurait versé 180.000 euros au premier cité en échange d'arbitrages favorables. La défense a plaidé la relaxe et dénoncé une enquête bâtie sur un "fantasme".