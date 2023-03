Angleterre-France: "On a vu les supporters partir", Ollivon ravi du succès historique à Twickenham

Au lendemain de la victoire du XV de France en Angleterre (10-53), le troisième ligne Charles Olivon est revenu sur ce succès historique lors d'une interview accordée à France 2. Avec fierté et émotion.

Invité de Stade 2 sur France 2 ce dimanche, Charles Ollivon est revenu sur la lourde défaite infligée par le XV de France aux Anglais samedi à Twickenham (10-53). Le troisième ligne raconte avoir compris que les Bleus réalisaient quelque chose d'historique lorsqu'ils ont vu les supporters anglais quitter les tribunes.

"On s'est dit qu'il se passait quelque chose d'assez rare"

"On a vécu cette victoire à 200% sur le terrain et il y a un moment où on s'est dit qu'on faisait quelque chose de grandiose lorsque vers la 70e, on voit des wagons de supporters anglais descendre et sortir du stade, se souvient le joueur du RC Toulon. On les a vu partir et on s'est dit qu'il se passait quelque chose d'assez rare."

Encore un peu ému de cette victoire historique face au XV de la rose, il a admis que revoir les images du match lui faisait "un petit quelque chose". "Durant la semaine on avait changé quelques petits détails sur la stratégie offensive mais pour faire un match comme ça, il faut être bon dans la stratégie, l'engagement, l'état d'esprit et je crois qu'on a tout eu sur ce match-là", a-t-il détaillé.

"On a besoin de tout le monde"

"On a travaillé pas mal en fonction de l'arbitrage parce qu'il a fallu s'adapter en fonction de chaque arbitre, on a réglé ça, a poursuivi Ollivon. Mais vu l'engagement et l'état d'esprit qu'on avait, on pouvait aller partout. C'est toujours compliqué de jouer à Twickenham, mais sortir avec une victoire comme ça, c'est forcément historique."

Interrogé sur l'absence d'Anthony Jelonch, Charlos Ollivon en a profité pour saluer l'ensemble du groupe France: "C'est bien que vous parliez d'Anthony parce qu'on est un groupe et pas seulement trois en troisième ligne, on est 42 la semaine mais il y a aussi des mecs qui sont à la maison, des blessés etc... On pense beaucoup à eux, on sait qu'ils reviendront dans le groupe parce que c'est aussi grâce à ces mecs là qu'on peut performer en ce moment. Il faut inclure tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde."