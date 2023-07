Coupe du monde 2023: la liste des 33 Bleus annoncée sur le plateau du 13h de TF1

C'est le 21 août lors du journal de 13h de TF1 que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilera la liste des 33 Bleus qui disputeront la Coupe du monde de rugby à partir du 8 septembre, en France.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié sera "l'invité exceptionnel du JT de 13h de Marie-Sophie Lacarrau" sur TF1 le 21 août, pour annoncer en direct la liste des 33 Bleus retenus pour disputer le Mondial 2023, a annoncé ce vendredi le groupe audiovisuel. La chaîne est détentrice des droits de diffusion du Mondial (8 septembre - 28 octobre) organisé en France. A ce titre, elle diffusera 20 matchs, dont trois matches de poule de l'équipe de France, les deux meilleurs quarts de finale (dont celui avec la France), les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

Le 21 juin dernier, l'encadrement du XV de France avait annoncé les noms des 42 joueurs destinés à préparer la Coupe du monde dans l'Hexagone, dont le premier stage a débuté lundi à Monaco. Cette liste sera donc réduite à 33 noms le 21 août. L'ensemble des joueurs et du staff sera ensuite basé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour y préparer le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France.

Quatre test-matchs avant le Mondial

Avant cela, les Bleus disputeront quatre test-matchs en août, face à l'Ecosse à deux reprises, contre les Fidji puis l'Australie, qui seront diffusés en direct sur TF1. Deux équipes de commentateurs officieront lors de ces rencontres: François Trillo et Benjamin Kayser avec Christian Califano en bord de terrain d'une part, et Stefan Etcheverry et Thomas Lombard d'autre part. La chaîne a prévu un dispositif spécial pour cette Coupe du monde, avec la diffusion d'un magazine après chaque match, qui sera présenté par l'ancienne "Mme Rugby" de Canal +, Isabelle Ithurburu. Elle sera accompagnée en plateau par les anciens internationaux Marjorie Mayans, Frédéric Michalak et Yannick Nyanga. La journaliste Inès Hirigoyen sera quant à elle en duplex. Enfin, Yoann Huget, un autre ancien joueur du XV de France, proposera pour sa part une chronique dans laquelle il rencontrera chez lui l'un des Bleus pour une "interview intimiste", promet la chaîne.