Ecosse-France: un carton jaune transformé en rouge quand le jeu a repris… quelle est la nouvelle règle du "Bunker"?

Mise en place par Word Rugby pour les tests d’été, la règle du "Bunker" permet aux arbitres placés dans un lieu isolé de transformer un carton jaune en carton rouge lorsque l’action est litigieuse et nécessite plusieurs visionnages vidéos. Elle a été appliquée dès samedi à Murrayfield lors d’Ecosse-France après le déblayage irrégulier de Zander Fagerson sur Pierre Bourgarit.

Une nouvelle règle pour la Coupe du monde 2023? Avant la décision définitive de World Rugby attendue le 28 août, les tests match d’été expérimentent la règle dite du "Bunker". Ou la possibilité de transformer un carton jaune en carton rouge. Elle a été appliquée dès le premier match des Bleus, face à l’Ecosse (25-21), samedi à Murrayfield lorsque le pilier droit du XV du Chardon Zander Fagerson s’est rendu coupable d’un déblayage trop violent sur Pierre Bourgarit (51e). Sur le moment, l’arbitre sanctionne l’Ecossais par un carton jaune mais il lève les bras et les croise au-dessus de sa tête.

Huit minutes pour trancher

Avec ce geste, l’officiel signale l’intervention "Bunker". Puisque l’arbitrage vidéo et les ralentis sur les écrans ne permettent pas d’établir une décision définitive sur la sanction, c’est dans ce "lieu isolé" que le Foul Play Review Officer (FPRO) a la responsabilité de trancher sur la gravité de la faute. Le FPRO a huit minutes pour transformer, ou pas, l’expulsion temporaire en expulsion définitive.

Avantage de la règle du bunker expérimentée lors de la dernière Coupe du monde des moins de 20 et au Super Rugby: le jeu peut reprendre. On évite donc un long arrêt de jeu. Et la décision définitive est plus fiable. Zander Fagerson en fait la triste expérience. Malgré le succès de son équipe, l’Ecossais a été finalement expulsé face aux Bleus.