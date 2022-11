France-Afrique du Sud: "Des hommes y ont laissé leurs corps", les Bleus racontent l’énorme combat face aux Boks

Si l’équipe de France a réalisé une grosse performance en battant l’Afrique du Sud (30-26) samedi à Marseille pour son deuxième test-match de novembre, il y a eu beaucoup de casse chez les Bleus en raison de la dureté des chocs face aux champions du monde.

Protocoles commotion, fracture, blessures… Les Bleus se souviendront longtemps de leur match face à l’Afrique du Sud. Si les joueurs de Fabien Galthié se sont brillamment imposés (30-26) samedi au stade Vélodrome de Marseille, enregistrant une 12eme victoire de rang record, ils ont aussi pris des coups. Beaucoup de coups face aux champions du monde sud-africains.

"Physiquement, c’est le match le plus dur de ma carrière, reconnait le 2e ligne des Bleus Cameron Woki. En face, on avait des monstres. C’était compliqué de rivaliser. On a fait 20 bonnes premières minutes. On n’a pas lâché l’affaire. Il fallait ne pas respecter notre corps comme dit Fabien (Galthié). Des hommes y ont laissé leurs corps. C'était un peu la guerre sur le terrain."

Galthié : "Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles"

C’est le cas notamment du centre Jonathan Danty qui a subi une fracture du plancher orbital (l'os sur lequel est posé l'œil) mais aussi du pilier Cyril Baille qui devrait subir une opération pour une hernie inguinale. Enfin le deuxième ligne Thibaud Flament, sorti pour un protocole commotion, "n'a pas répondu au test, et n'a pas pu revenir" a précisé Galthié après la rencontre. Ces trois joueurs sont d’ores-et-déjà forfaits pour le 3e et dernier test-match face au Japon.

Ces dégâts face aux rugueux Boks étaient prévisibles mais ils ont quand même surpris le sélectionneur : "On savait qu'on allait rentrer dans une zone d'intensité, de dureté, de violence, analyse Fabien Galthié. Mais tu as beau le dire, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. C'est la première fois qu'on affrontait cette équipe, qui impose une telle intensité dans les collisions. Et que dire du scénario? Rouge, rouge, jaune... Avec un moment où tu sens que tu prends le dessus, un moment où ils prennent le dessus et à la fin tu prends le dessus." Prochain rendez-vous pour le XV de France, face au Japon, dimanche prochain à Toulouse (14h).