France-Afrique du Sud: les Bleus signent un succès de prestige dans un match dingue face aux champions du monde

Pour son deuxième match de la tournée d’automne, le XV de France a relevé le défi de l'Afrique du Sud en s'imposant face aux champions du monde au Vélodrome (30-26) après un match épique marqué par un carton rouge de chaque côté. Une performance de référence à dix mois de la Coupe du monde.

Le XV de France stoppe enfin l'hémorragie face à l'Afrique du Sud. En quête d'une victoire face aux champions du monde depuis 2009, les Tricolores ont remporté la bataille des tranchées face à Faf De Klerk et ses coéquipiers après un immense combat de 80 minutes (30-26), ponctué d'un essai dans le money-time de Sipili Falatea dans une rencontre marquée par un carton rouge de chaque côté. Voilà les Bleus sur une série de 12 succès de rang, prometteur à dix mois de "sa" Coupe du monde.

Un choc rugueux qui a laissé des traces

Devant 68.000 spectateurs, les hommes de Fabien Galthié ont imprimé un tempo élevé pour étouffer les champions du monde en titre. Bien lancé par la botte de Thomas Ramos, les Bleus bénéficient de l’avantage numérique dès la 11e minute sur un très vilain déblayage de Du Toit sur la tête de Jonathan Danty, définitivement remplacé malgré une bonne réaction au protocole commotion. Selon les premiers éléments, le centre souffrirait d’une fracture du plancher orbital, quelques jours seulement après avoir découvert les joies de la paternité.

Ce choc face à l’Afrique du Sud ne manque pas d’intensité et de contacts, puisque pas moins de quatre protocoles commotions, dont trois côté français, sont imposés en première période. En supériorité numérique, les coéquipiers d’Antoine Dupont concrétisent leur domination sur un essai de Cyril Baille (13-0, 21e), qui est contraint de céder sa place dans la foulée après une rechute au niveau des adducteurs.

Mais les Sud-Africains sont loin de lâcher le morceau et reviennent dans le match grâce à l’essai du capitaine Siya Kolisi et le pied de Cheslin Kolbe, très adroit dans la difficulté, pour accuser un retard de six points à la pause (16-10, 40e).

Un carton rouge partout, balle au centre

Toujours sous pression face au pack de l’Afrique du Sud, le XV de France subit la montée en puissance de ses adversaires et se retrouve à égalité numérique après le carton rouge d’Antoine Dupont, coupable d’une percussion sur Cheslin Kolbe, qui était en l’air. La sanction tombe vite pour les vainqueurs du VI nations, qui encaissent un 10-0 dans le quart d’heure suivant qui permet aux champions du monde de mener pour la première fois après l’essai de Kurt-Lee Arendse (19-20, 52e).

Dans les vingt dernières minutes étouffantes, l'intensité monte d'un cran avec le carton jaune de Fourie, qui laisse les Sud-Africains à 13 pour la fin du match (22-26, 71e). À l'abordage dans le money-time, les Bleus refont le coup de la semaine dernière contre l'Australie, en plantant un essai à cinq minutes de la fin par Sipili Falatea. Essai non transformé par Thomas Ramos (27-26, 75e).

Et comme face à l'Australie, les Tricolores font preuve d'une solidarité incroyable pour arracher une 12e victoire de rang et un premier succès face à l'Afrique du Sud depuis 2009 (30-26, 79e). Un exploit déjà réalisé au stade Vélodrome au terme d'une bataille épique de 80 minutes. Après un tel combat qui laisse des traces, le XV de France a une semaine pour se reposer et conclure la tournée d'automne dimanche prochain face au Japon à Toulouse (14 heures). Avec un objectif: terminer l'année 2022 invaincu.