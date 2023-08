France-Ecosse: Ntamack touché au genou, Baille à un mollet

Vainqueur face à l'Ecosse (30-27) samedi à Saint-Etienne, les Bleus ont pris leur revanche une semaine après être tombés à Edimbourg. Si le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a expliqué que ses joueurs pouvaient "encore monter en puissance" avant le début de la Coupe du monde (8 septembre au 28 octobre), il faudra faire attention aux blessures, alors que plusieurs cadres sont sortis plus tôt et que Ntamack et Baille ont été touchés.

L'ouvreur des Bleus Romain Ntamack a subi "une petite hyper extension du genou", a indiqué le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, samedi, après la victoire contre l'Ecosse (30-27).

Ntamack sorti par précaution

"Romain a subi une petite hyper extension du genou. On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche) en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires", a expliqué Galthié en conférence de presse. Le Toulousain est sorti à la 56e minute, remplacé par l'ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey.

Plus que deux matchs avant le Mondial pour les Bleus

Egalement touché, le pilier Cyril Baille souffre d'une "contusion au mollet" droit et a été remplacé par Jean-Baptiste Gros (46e). "Cyril Baille non plus n'a pas passé d'examens mais il aurait une grosse contusion du mollet", a poursuivi le sélectionneur des Bleus.

Le XV de France, après une défaite contre l'Ecosse (25-21) puis une victoire étriquée face à ce même adversaire (30-27), va poursuivre sa préparation à la Coupe du monde face aux Fidji (19 août) puis l'Australie (27 août). Les Bleus affrontent les All Blacks en match d'ouverture du Mondial (8 septembre-28 octobre) dans une poule A où figurent également l'Italie, l'Uruguay et la Namibie.