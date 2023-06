Haouas condamné pour violences conjugales: les images de l’agression

Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé sa compagne dans un centre commercial à Montpellier. Ce jeudi, RMC Sport est en mesure de dévoiler les images de l’agression.

Deux jours après l’annonce de la condamnation de Mohamed Haouas à un an de prison ferme (avec un aménagement possible et sans maintien en détention) pour violences conjugales, RMC Sport s’est procuré la vidéo de l’agression, des images qui peuvent choquer.

Sur cette séquence captée par les caméras de vidéosurveillance d’un centre commercial situé à Montpellier, on aperçoit la compagne du rugbyman arriver dans le champ en courant. Il la poursuit dans le parking souterrain, lui assène une « balayette » et la giflé. Pour une cigarette fumée, ce qu’elle lui cachait, et un excès de jalousie, avait argué Haouas. Puis il l’emmène de force jusqu’à sa voiture, située à environ 800 mètres de là. Des témoins de la scène aurait tenté de s’imposer puis ont prévenu la police, qui a par la suite interpellé le joueur professionnel du Montpellier Hérault Rugby, pour enlèvement et séquestration dans un premier temps. Déferré dimanche dernier puis placé en détention provisoire, Haouas a été jugé mardi en comparution immédiate.

Durant l’audience, il a reconnu avoir frappé son épouse. Mais aussi étonnant que celui puisse paraitre, Imane Haouas n'a néanmoins pas porté plainte contre lui et n’a pas non plus consulté un médecin lors de son audition pour faire constater ses blessures alors qu’elle portait des stigmates sur un avant-bras. Elle a même dit avoir vécu comme un "gros soulagement" le jugement rendu. "C'est toute la pression qui retombe, a même commenté la compagne du joueur ce mardi en fin de journée. Tout va bien, mon esprit est aéré. Au moment du réquisitoire, dans ma tête c'est le néant, le drame, tout s'écroule. Je me demande 'Qu'est-ce que je vais devenir? Que vont devenir les enfants? Qu'est-ce que je vais leur dire?' Ce sont mille et une question qui me traversent l'esprit."

Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme contre Haouas

La procureure avait déclaré de son côté que "les faits étaient intolérables et qu’il fallait protéger les victimes contre elles-mêmes parfois. Il y a un risque de récidive, elle a peur car la scène est extrêmement violente. Il y a des choses qui m’inquiètent, dans un risque majeur de réitération des faits. Moi, je n’ai pas compris pourquoi il est passé à l’acte et pourquoi il ne le referait pas. Il est impulsif, incapable de se retenir, de se contrôler."

Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme contre Haouas. D'une part, pour les faits de vendredi, deux ans ferme dont un an avec un sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de soins et de sensibilisation aux violences conjugales. D'autre part, par révocation de six des dix-huit mois de prison avec sursis dont avait écopé Haouas en février 2022 pour des faits de cambriolage et de violences qui avaient eu lieu en 2014.

Il a finalement été condamné à douze mois ferme, mais sans mandat de dépôt. Ni Haouas, ni le parquet n’ont fait appel. Il reviendra au tribunal le 26 juin pour connaitre l’aménagement de sa peine. Haouas attend aussi le 30 juin prochain le délibéré dans une autre affaire, où pour "violences en réunion", à la suite d’une rixe au matin du 1er janvier 2014, le parquet a requis contre lui une peine de deux ans de prison avec sursis.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences



Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).