Rugby: trois changements pour le Japon face aux Bleus

Le Japon a confirmé sa composition ce jeudi, avant le deuxième test-match face au XV de France qui aura lieu ce samedi. Trois changements ont été effectués par rapport à la défaite (42-23) samedi dernier.

Le Japon a effectué trois changements dans son XV de départ pour affronter la France samedi à Tokyo, lors du deuxième test-match de la tournée estivale des Bleus. Dans une chaleur étouffante, les Bleus s'étaient imposés samedi dernier 42 à 23, pour leur neuvième succès de rang, un record d'après-guerre.



Warner Dearns (3 sélections) et Sanaila Waqa (1 sél.) prennent place en deuxième ligne en remplacement de Wimpie van der Walt et Jack Cornelsen (8 sél.), ce dernier glissant en troisième ligne à la place de Tevita Tatafu (11 sél.). Auteur du premier essai des Brave Blossoms, Tatafu est cette fois remplaçant. Cornelsen retrouvera l'ancien capitaine Michael Leitch (74 sél.) et Ben Gunter (4 sél.) dans la cage.

L'autre changement vient du poste de demi de mêlée où Naoto Saito (7 sél.), qui supplée Kaito Shigeno (15 sél.), est associé dans la charnière au jeune Seungsin Lee (2 sél.) A noter également le retour du légendaire talonneur Shota Horie (36 ans, 61 sél.) qui avait raté le premier match après avoir été testé positif au Covid-19, comme le demi de mêlée Naoto Saito.



Le jeune Seungsin Lee, qui avait remplacé Takuya Yamasawa à l'ouverture, est reconduit, tout comme la première ligne, conduite par le capitaine Atsushi Sakate encadré par Keita Inagaki et Asaeli Ali Valu. Les hommes de Fabien Galthié ont signé samedi (42-23) visent donc une dixième victoire de rang pour leur second et dernier match de leur tournée estivale.

Composition du Japon contre la France:

Yamanaka - Van den Heever, Riley, Nakano, Fifita - (o) Lee, (m) Saito - Gunter, Cornelsen, Leitch - Waqa, Dearns - Valu, Sakate (cap.), Inagaki



Remplaçants: Horie, Morikawa, Kizu, Tsuji, Tatafu, Shigeno, Tamura, Gates