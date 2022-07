Coupe du monde de rugby 2023: convention "renforcée" entre la FFR et la LNR pour le XV de France

La Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont dévoilé mercredi la nouvelle convention les liant jusqu'à la saison 2026-2027, "renforcée" selon leurs dirigeants pour "placer le XV de France dans les meilleures conditions pour remporter la Coupe du monde 2023".

En vue de la Coupe du monde 2023 de rugby, et pour placer le XV de France "dans les meilleures conditions", la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont dévoilé mercredi la nouvelle convention "renforcée" qui les lie jusqu'à la saison 2026-2027. Comme c'était le cas cette année, le sélectionneur Fabien Galthié aura la possibilité de sélectionner 42 joueurs et de ramener ensuite son groupe à 28 joueurs lors de chaque rassemblement.

La convention détaille notamment le programme de préparation des Bleus pour la Coupe du monde 2023 organisée en France du 8 septembre au 28 octobre: "42 joueurs seront mis à disposition pour la préparation, du 25 juin jusqu'au 28 août," qui débutera par un séjour en Guyane jusqu'au vendredi 30 juin inclus pour un stage de préparation physique.



Quatre matches de préparation sont programmés, les week-end du 5 et du 12 août contre l'Ecosse, celui du 19 août contre les Fidji et celui du 26 août contre l'Australie. "Le groupe de joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde sera ramené à 33 joueurs à̀ compter du 28 août 2023", précise la convention.

Trois journées de Top 14 avant le Mondial

Pour ce qui est de la saison 2023-24 du Top 14, trois journées seront programmées avant le Mondial, puis la compétition sera interrompue pendant le tournoi. "Pour la 1re et la 2e journée (19 et 26 août), de 9 joueurs à 14 joueurs parmi le groupe des 42 seront remis à disposition de leur club (...) Pour la 3e journée (2 septembre), les 9 joueurs non retenus dans le groupe définitif des 33 annoncé le 28 août seront remis à la disposition de leur club", indiquent la FFR et la LNR.



Bernard Laporte, président de la FFR, se félicite dans ce communiqué du "chemin parcouru" avec la LNR qui "s’inscrit en faveur des clubs amateurs et professionnels". "Le rugby français est actuellement dans une très bonne dynamique avec le Grand chelem 2022 et deux clubs français sur le toit des compétitions européennes pour la deuxième année consécutive", renchérit René Bouscatel, président de la LNR, en référence aux succès de La Rochelle en Champions Cup et de Lyon en Challenge européen. "La nouvelle convention renforce la dynamique de performance sportive du rugby français", estime-t-il.

Le XV de France a remporté en 2022 le Tournoi des six nations pour la première fois depuis 2010 en réussissant le Grand Chelem. Lors de la Coupe du monde 2023, les Bleus, qui viennent d'enchaîner neuf victoires de suite, seront opposés en phase de poules à la Nouvelle-Zélande, à l'Italie, à l'Uruguay et à une équipe africaine encore à définir.