Rugby: Vakatawa confirme son retour, moins d'un an après l’arrêt de sa carrière pour une anomalie cardiaque

Un peu moins d’un an après avoir été contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d’une malformation cardiaque, Virimi Vakatwa, ancien international français, confirme son retour sur les terrains avec les Barbarians britanniques.

Virimi Vakatawa (31 ans) pourrait actuellement être en pleine préparation de la Coupe du monde avec le XV de France. Mais l’ancien centre du Racing 92 a été contraint de mettre un terme à sa carrière en septembre 2022 en raison d’une anomalie cardiaque évolutive. Dans une interview à L’Equipe, il revient sur cette annonce brutale mais assure ne s’être jamais senti en danger. Moins d’un an plus tard, il révèle son retour prochain sur les terrains avec les Barbarians britanniques.

"Je n'ai pas peur"

"Tout d'abord, il y a un an, ça avait été très dur de faire cette annonce parce qu'au fond de moi je n'étais pas du tout inquiet, confie-t-il. Il n'y avait pas de panique. C'était juste le fait d'annoncer que j'arrêtais qui me rendait triste. Derrière, j'ai dit que c'était fini, mais, au fond de moi, je savais que le rugby, pour moi, ça n'était pas fini." L’idée de reprendre le rugby ne l’a plus quitté, que ce soit au Racing 92 où il a participé à des séances avec des jeunes ou lors de son passage chez sa famille aux Fidji. A son retour, il a repris l’entraînement dans le but de retoucher au haut niveau mais "pas en France puisque c'est la règle".

"L'opportunité est finalement tombée, avec les Babaas, explique-t-il. Cela veut dire que Dieu a écouté tout ce qu'on demandait. J'ai gardé cette confiance en moi, je n'ai pas baissé la tête, même après l'annonce, j'ai continué à m'entraîner et jusqu'à maintenant je ne perçois pas de signes qui pourraient me dire que j'ai un problème." Il pourrait rejouer le 18 août face aux Samoa.

Episode 111 – La course contre la montre pour les blessés du XV de France est lancée – Avec Gabin Villière 39:31

"Je suis excité, content, poursuit-il. J'ai eu Pat Lam (manager des Babaas et de Bristol, ndlr) au téléphone hier (mardi). J'ai commencé à fouiller dans mes affaires pour retrouver un protège-dents (rires). J'ai juste hâte." La suite? Vakatawa pourrait reprendre sa carrière professionnelle à l’étranger, notamment en Angleterre. "Je n'ai pas peur", promet-il.