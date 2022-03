VI Nations: du beau monde au Stade de France pour le Crunch France-Angleterre

Dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des VI Nations, le XV de France affrontera l'Angleterre samedi pour tenter de boucler le Grand Chelem. Pour cette rencontre, l'enceinte du Stade de France comptera de nombreuses personnalités. Des membres du gouvernement français, des célébrités internationales et les proches de certains joueurs seront présents.

De nombreuses personnalités sont attendues samedi soir dans un Stade de France comble pour le match France-Angleterre (21h). Si le Président Emmanuel Macron ne sera pas présent, le Premier Ministre Jean Castex assistera à cette dernière journée du Tournoi des VI Nations. Tout comme Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu. Divers candidats à l’élection présidentielle seront aussi dans les tribunes.

Mais aussi des célébrités internationales, dont l’acteur américain Bradley Cooper. L'Anglais Tom Holland, interprète notamment de Spiderman, devait être présent mais il a dû renoncer et ne pourra pas encourager le XV de la Rose. Le chanteur Jean-Louis Aubert, qui s’est rendu à Marcoussis mercredi, devrait également suivre le Crunch.

Des proches de Ntamack et Penaud présents

Du côté des proches de joueurs, Emile Ntamack, père de Romain, l’ouvreur du XV de France, vivra intensément ce moment au Stade de France. Pareil pour Alain Penaud, papa de l’ailier Damian, qui sera là aussi avec le reste de la famille. Les deux anciens internationaux, victorieux du Grand Chelem 1997, rêvent de voir leurs fils les imiter.

D’autres glorieux anciens seront bien sûr dans les tribunes, notamment ceux du titre 2002 pour fêter le vingtième anniversaire. Des joueurs actuels, non retenus par le staff des Bleus, ne rateront pas non plus ce rendez-vous à l’image de Camille Chat ou Arthur Retière.