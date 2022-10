XV de France: Antoine Dupont pressenti pour le capitanat

Le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont devrait, comme lors du Tournoi des VI Nations, être le capitaine du XV de France pour la tournée de novembre, à moins d’un an de la Coupe du monde.

L’annonce officielle doit être faite dans les premiers jours du rassemblement des Bleus, fixé au 23 octobre prochain à Marcoussis. Elle est évidemment très attendue à moins d’un an de la Coupe du monde. La question est simple sur le papier: qui sera le capitaine du XV de France pour la tournée automnale contre l’Australie (le 5 novembre au Stade de France), l’Afrique du Sud (le 12 à Marseille) et le Japon (le 20 à Toulouse)?

Deux hommes se dégagent logiquement: Charles Ollivon et Antoine Dupont. Deux joueurs qui ont déjà occupé ces fonctions. Et deux profils forcément très différents, pas seulement en raison de leur poste. Le premier était le guide de cette équipe de France lors l’entame de mandat. Un élément incontestable sur et en dehors du terrain. Le troisième ligne du RCT, aujourd’hui âgé de 29 ans, s’est malheureusement lourdement blessé au genou gauche en mai 2021. Il a dû assister de loin à la belle tournée de novembre qui a suivi, avec en particulier le succès de prestige contre la Nouvelle-Zélande, et surtout au Grand Chelem dans le dernier Tournoi des VI Nations.

Dupont titulaire indiscutable

Pour pallier son absence, Fabien Galthié et son staff avaient logiquement choisi de confier les clés du camion à Dupont, le meilleur joueur du monde et le symbole de ce XV de France en plein renouveau. Le demi de mêlée de la Ville Rose avait parfaitement répondu aux attentes de l’encadrement et du public. En juillet dernier, le numéro 9 aux 40 sélections avait été dispensé du périple japonais et Ollivon avait alors récupéré le brassard (virtuel) pour les deux tests au Japon.

La question se repose aujourd’hui. Et encore plus clairement. Le staff des Bleus en a déjà discuté en interne lors de ses dernières réunions. Comme le rapporte l’Equipe et le confirme RMC Sport, c’est bien Dupont qui devrait être choisi. "Il n’y a pas de raison de changer", nous dit-on, avec en point de mire le Mondial 2023. Le Toulousain a plusieurs avantages pour lui, et notamment le fait d’être un titulaire indiscutable de cette équipe. Ollivon, lui, revient en forme mais sa place dans le XV de départ n’est pas assurée dans l’esprit de Galthié et ses adjoints selon nos informations. Voilà pourquoi le meilleur joueur du monde devrait bien être le meneur de ces Bleus dans quelques semaines. D’ici là, l’encadrement croise les doigts pour que les blessures, si nombreuses depuis le début de saison, ne viennent pas perturber leurs plans.