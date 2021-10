XV de France: Galthié justifie son choix de mettre Dupont capitaine

Dans une interview pour Stade 2 dimanche, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a justifié son choix de désigner capitaine le joueur du Stade Toulousain Antoine Dupont.

"Naturellement nous avons choisi Antoine." De passage dans l'émission Stade 2 sur France Télévisions ce dimanche, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s'est expliqué sur le passage de brassard entre Charles Ollivon du RCT et Antoine Dupont du Stade Toulousain, annoncé lundi. Un choix que l'homme à la tête des Bleus depuis 2019 a jugé "naturel", notamment en raison de son poste, qui le fait toucher beaucoup de ballons.

"Maintenant on va découvrir le meneur d'hommes"

Antoine Dupont, finalement choisi comme nouveau capitaine, a pris la place de Charles Ollivon, détenteur du brassard depuis janvier 2020. Une transition forcée, en raison de la blessure du troisième ligne du RCT. "On a pris le temps de bien faire les choses donc d'accompagner Charles Ollivon, a expliqué Fabien Galthié. Il ne faut pas oublier qu'il s'est blessé grièvement et qu'il est arrêté pour une saison environ. Donc il fallait partager avec lui la transmission."

Le sélectionneur évoque ensuite une liste de joueurs susceptibles de remplacer l'ancien capitaine blessé: "On a pu identifier au cours de ces deux ans cinq joueurs qui pouvaient potentiellement être capitaine. On a parlé de Julien (Marchand), d'Anthony (Jelonch), de Greg (Alldritt), d'Antoine (Dupont) et de Gaël (Fickou). Ces joueurs-là possèdent à la fois le talent, la solidité et puis la loyauté. La loyauté envers leur joueur, le staff. Et ça c'est essentiel."

Lors de la décision finale, le staff a donc choisi "naturellement" Antoine Dupont. Notamment pour l'implication que demande son poste au sein du XV de France: "Lorsque l'on a du prendre une décision finale, naturellement nous avons choisi Antoine. Il est un leader, dans le jeu, précise Galthié. C'est un demi de mêlée, il touche un ballon toutes les 3, 6 secondes environ, donc il doit souvent prendre des décisions. Un leader dans le jeu donc, et maintenant on va découvrir le meneur d'hommes, le leader d'équipe."