XV de France: comment les Bleus vont gérer leurs cinq jours de "repos" à la maison

La semaine "off" n'en est pas vraiment une pour les joueurs de Fabien Galthié. Après huit semaines de préparation et quatre test-matchs, les 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) sont rentrés chez eux ce lundi matin. Ils ont cinq jours à la maison avant de revenir samedi 2 septembre pour la cérémonie d'accueil à leur camp de base de Rueil-Malmaison.

Après deux mois d'effort, cinq jours de réconfort (ou presque) pour les joueurs du XV de France. Alors que les futurs Mondialistes ont pu rentrer chez eux ce lundi, cette semaine sera l'occasion pour les Bleus de reprendre des forces. "On va bien se reposer à 100%, confirme le troisième ligne Charles Ollivon. On va bien travailler ensuite à 100% aussi pour se projeter vers la suite." Le Toulonnais et ses coéquipiers gardent en tête le rendez-vous du 8 septembre et le choc inaugural face aux All Blacks au Stade de France. Ils auront encore une semaine d'entraînement collectif à Rueil-Malmaison la semaine prochaine avant de se lancer à l'assaut du Trophée Webb Ellis.

Alors même s'ils doivent recharger les batteries et tenter de déconnecter ces prochains jours, ils ne pourront pas totalement se reposer sur leurs lauriers. La cellule performance du XV de France leur a concocté un programme d'entraînement individuel. "On va avoir bien sûr un programme à suivre à domicile avec des GPS et des données à atteindre, expliquait l'ailier Gabin Villière après la victoire des Bleus face à l'Australie (41-17) ce dimanche. Ça permettra de travailler dans un cadre un peu plus confortable avant de se fixer sur cet objectif et d'être deux mois focus sur cette Coupe du monde."

Galthié: "Les joueurs doivent se gérer"

De nombreux joueurs vont d'ailleurs retourner dans leur club pour suivre le programme qui leur a été donné. Ce sera notamment le cas des Toulousains qui se retrouveront à Ernest-Wallon. C'est une semaine à la maison pour le staff aussi, qui travaillera à distance avant de retrouver le "groupe France" samedi.

Fabien Galthié le rappelait ce dimanche: "On se retrouve dans la dernière semaine de préparation, les joueurs vont rentrer chez eux et ont un programme à tenir individuellement, ils doivent se gérer. Le contenu est parfait."

Tous les joueurs l'assurent, ils sont contents de couper mais ils ont tous en tête la date du 8 septembre et la Nouvelle-Zélande. "Forcément, au fur et à mesure, l’engouement va augmenter donc il faudra être concentré sur l’objectif, glisse Thomas Ramos. On aura le temps de se faire plein de films dans notre tête dans les jours qui arrivent. C’est une bonne préparation, Trois matchs sur quatre gagnés, c’est plutôt positif. Je pense qu’on est prêt à commencer la compétition maintenant."