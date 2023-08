XV de France: Galthié prône l'humilité avant le choc face aux All Blacks, "la meilleure équipe du monde"

Même si elle a subi une violente humiliation face à l'Afrique du Sud vendredi, la Nouvelle-Zélande est redoutée par l'équipe de France, avant le match d'ouverture de la Coupe du monde, le vendredi 8 septembre.

Si Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe de France basket, éliminée dès le premier tour du Mondial, a jugé que le basket français manquait d’humilité, le rugby ne semble pas en être dépourvu.

Vainqueure facile de l’Australie (41-17) dimanche soir, l’équipe de France a envoyé un message à la Nouvelle-Zélande, son prestigieux adversaire en ouverture de la Coupe du monde, le vendredi 8 septembre. Deux jours plus tôt, l’Afrique du Sud avait elle aussi marqué les esprits en humiliant les All Blacks (35-7), justement. Une aubaine pour les Bleus ? Ce serait une erreur de le penser, a estimé Fabien Galthié en conférence de presse.

Galthié: "Ils restent les All Blacks"

"C’est difficile de juger un match de préparation, même si il est impressionnant, on est bien d’accord. Mais c’est difficile de juger dans quel état de préparation, et de préparation psychologique, étaient les deux équipes, a relevé le sélectionneur du XV de France. C’est difficile de tirer des enseignements. Puisqu’on me parle de la compétition qui va arriver, la chose dont je suis sûr, c’est que les Néo-Zélandais viennent de gagner le Rugby Championship. Ils restaient sur onze victoires d’affilée. Pour nous, ils restent les All Blacks, triple vainqueurs de la Coupe du monde. Et sur la durée, depuis que le rugby existe, c’est la meilleure équipe du monde. Le 8 septembre, nous aurons la meilleure équipe du monde face à nous."

Outre la Nouvelle-Zélande, qu’ils affronteront dans douze jours, les Bleus défieront l’Uruguay (le 14 septembre), la Namibie (le 21 septembre), puis l’Italie (le 6 octobre), en espérant qu’ils se seront qualifiés pour les quarts de finale où ils croiseraint alors avec le terrifiant groupe des champions du monde en titre sud-africains, comprenant l’Irlande, n°1 mondiale et vainqueur du dernier Tournoi des VI Nations, et l’Ecosse, l'équipe qui a le plus battu le XV de France de Fabien Galthié.