XV de France: Fabien Galthié de retour à l’entrainement mercredi après son test positif au Covid

INFO RMC SPORT – Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, testé positif au Covid la semaine dernière, sera bien de retour mercredi pour diriger l’entrainement des Bleus, trois jours avant le choc contre l’Irlande dans le Tournoi des VI Nations. Le technicien a passé deux tests négatifs ce mardi.



Fabien Galthié va sortir de l’isolement. Selon les informations de RMC Sport, le sélectionneur du XV de France, testé positif au Covid la semaine dernière, sera bien de retour à l’entrainement du XV de France à Marcoussis ce mercredi. Il avait dû suivre à distance la victoire contre l’Italie (37-10) dimanche lors de la première journée du Tournoi des VI Nations au Stade de France.

Galthié, qui ne présentait que de légers symptômes, avait échangé par téléphone avec le reste du staff avant, à la mi-temps, et à la fin du match, mais aussi avec ses joueurs. Samedi, l’homme fort des Bleus sera bien présent dans les tribunes du Stade de France pour la réception de l’Irlande (17h45).

"Conformément aux règles d’isolement pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet, Fabien Galthié pourra retrouver le groupe France soit à partir du 8 février sous réserve d’un test négatif, soit le 10 février", expliquait la FFR la semaine passée. Et selon nos informations, le technicien a bien passé deux tests revenus négatifs ce mardi.

Il annoncera jeudi le XV retenu pour l'Irlande

"Tout était calé, tout était organisé avec Fabien avant la rencontre, avait expliqué le manager Raphaël Ibanez dimanche après match. Ça s’est bien passé, on a su s’adapter à la situation. Il nous est arrivé de communiquer tout au long de la rencontre, notamment sur des ajustements de stratégie ou sur le coaching, qui a eu son importance sur la fin de la rencontre. On s’est bien adapté pour le bien de l’équipe." En attendant de retrouver un fonctionnement plus habituel.

Les Bleus ont misé sur la récupération en ce début de semaine avant la séance à haute intensité de mercredi où Fabien Galthié va donc pouvoir donner de la voix et ses consignes. Il annoncera le lendemain midi son XV de départ pour affronter les Irlandais.