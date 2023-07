XV de France: François Cros éloigné des terrains plusieurs semaines

Le samedi 5 août, le XV de France affrontera l'Ecosse dans le cadre d'un match amical. Une rencontre à laquelle ne participera pas François Cros. Le troisième ligne du Stade Toulousain s'est blessé à l'adducteur pendant l'entrainement, et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Un coup dur à six semaines du début de la Coupe du monde.

"C’est une petite lésion au niveau du court adducteur", a annoncé en conférence de presse Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France. "Il en a pour quelques semaines. La décision a été prise de ne pas le mettre dans le groupe pour l’Ecosse. Ce n’est pas quelque chose de très long, mais il faut le traiter. On le retrouvera dès que possible."

François Cros ne sera donc pas de la partie samedi prochain en Ecosse, pour le premier match amical face au XV du Chardon, et pourrait manquer une partie de la préparation. Une mauvaise nouvelle à six semaines du début de la Coupe du Monde.

"On a décidé de le garder avec nous"

Le Toulousain, seul blessé de ce mois de juillet, reste néanmoins avec le groupe de 42 joueurs. Pour profiter des installations et espérer une récupération rapide, explique Thibault Giroud: "On a décidé de le garder avec nous pour l’instant, pour qu’il bénéficie notamment de la chambre en altitude, et qu’il puisse y travailler. Ça permet de récupérer très vite de lésions musculaires."

Le troisième ligne n’a donc pas participé à la séance très intense du jour, où les Français ont effectué un travail physique impressionnant, dans la lignée de leur stage à Monaco au début du mois. Les Bleus seront au repos ce week end, avant une nouvelle semaine de travail à Marcoussis, et un départ pour l’Ecosse prévu vendredi prochain.