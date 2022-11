XV de France – Géraci forfait pour l’Afrique du Sud, Chalureau et Picquette dans les 42

Touché au genou avant le match face à l’Australie, le 2e ligne de Lyon Killian Geraci est officiellement forfait pour la rencontre face à l’Afrique du Sud. Le Montpelliérain Chalureau et le Rochelais Picquette rejoignent Marcoussis. Avec d’autres changements.

Ce n’est pas réellement une surprise et le sélectionneur Fabien Galthié parlait de tristesse quand il évoquait le cas du 2e ligne Killian Geraci, touché au genou juste avant le match et forfait de dernière minute. Le Lyonnais ne sera de la rencontre au sommet face aux champions du monde sud-africains samedi à Marseille au stade Vélodrome (21h). Pour le remplacer, et pour pallier le forfait de Paul Willemse, touché à une cuisse la semaine dernière, le staff a appelé des 2e lignes.

Le "petit" nouveau se nomme Bastien Chalureau. Champion de France avec Montpellier, le solide gaillard (2m02, 120 kilos) aura-t-il le profil, droitier et massif, que pourrait chercher Galthié afin de se faire une place au sein de la feuille de match? Il jouera certainement gros cette semaine à l’entraînement, où les joueurs doivent répondre physiquement aux attentes. Mais si le staff souhaite placer six avants sur le banc, dont deux 2e lignes, comme il l’avait prévu pour le premier match, il a une vraie carte à jouer.

Deuxième chance pour Wardi

Auteur d’une magnifique saison jusqu’au titre avec le MHR, Chalureau a encore répondu aux attentes lors de la victoire de son club ce dimanche soir à Toulon (16-26). Massif, dur à l’impact et mobile, il doit maintenant passer un palier. Avec lui et à ce poste, le Rochelais Rémi Picquette va aussi découvrir Marcoussis. Le Castrais Florent Vanverberghe, lui, n’est pas repris. Un autre Rochelais, habitué des allers-retours à Marcoussis, Thomas Lavault lui est préféré. Mais sur d’autres postes on a également opéré des changements.

Suspendu après son carton rouge reçu à Toulouse, le pilier de La Rochelle Reda Wardi va retrouver Antoine Dupont, sur lequel il avait réalisé un plaquage haut, à Marcoussis. Une marque de confiance du staff qui l’a préféré à Clément Castets. Derrière, Pierre Boudehent, encore un Rochelais, se voit offrir une chance plutôt que le Toulousain Dimitri Delibes. Enfin, Galthié a choisi le centre (ou ailier) clermontois Samuel Ezeala plutôt que le Castrais Louis Le Brun, qui lui couvrait les postes d’ouvreur et de centre. Ce choix peut peut-être s’expliquer par l’imminente naissance de l’enfant de Jonathan Danty, qui avait rejoint sa compagne à La Rochelle sitôt le match terminé samedi soir.