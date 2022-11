XV de France: Killian Geraci forfait aussi contre l’Afrique du Sud

Le deuxième ligne lyonnais du XV France Killian Geraci, forfait de dernière minute contre l’Australie, devra aussi renoncer au match contre l’Afrique du Sud samedi à Marseille. Une grosse inquiétude existe le concernant après cette nouvelle blessure au genou droit.

Coup dur pour Killian Geraci. Le deuxième ligne de 23 ans devait prendre place sur le banc samedi soir au Stade de France pour affronter l’Australie, en ouverture de la tournée de novembre. L’international aux quatre sélections, blessé à un genou, a finalement dû déclarer forfait à la dernière minute et laisser sa place à l’ailier toulousain Matthis Lebel lors de ce court mais précieux succès contre les Wallabies (30-29).

Déjà opéré en janvier dernier

"Il a senti quelque chose à la retombée d’une touche, c’est très dur pour lui, a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié. L’équipe a gagné, mais il y a un joueur qui est triste. Il revient d’une grave blessure et il se blesse au même genou. Un peu comme Arthur Vincent… On verra le diagnostic, mais on est triste pour lui." Une grosse inquiétude existe le concernant.

Opéré du genou droit en janvier dernier, après une rupture du ligament croisé antérieur, Geraci était revenu sur les terrains fin septembre, lors de la 4eme journée de Top 14. Malheureusement, il s’est donc reblessé au même genou. Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, il est acquis que Geraci ne pourra pas non plus tenir sa place contre l’Afrique du Sud samedi soir à Marseille (21h). Il a quitté le groupe France ce dimanche.

En revanche, les nouvelles sont rassurantes pour Gaël Fickou. Le centre aux 72 sélections du Racing, qui semblait se plaindre de la main au Stade de France, va bien.