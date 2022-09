XV de France: Ibanez passera un mois en Nouvelle-Zélande après la tournée

Le manager du XV de France Raphaël Ibanez passera quatre semaines en Nouvelle-Zélande après les tests de novembre pour échanger avec des entraîneurs sur place.



Raphaël Ibanez se sent décidément comme chez lui en Nouvelle-Zélande. Comme il l’a déjà fait il y a quelques années, le manager du XV de France va passer plusieurs semaines au pays des All Blacks en fin d’année, selon les informations de RMC Sport. Après la tournée des Bleus, contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon, l’ancien talonneur international (98 sélections) fera ses valises pour rejoindre l’autre bout de la planète.

Avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande en ligne de mire

Ibanez veut profiter de ce voyage, effectué à titre privé, pour échanger avec des entraîneurs reconnus sur place et enrichir sa réflexion sur le management des hommes, à moins d’un an de la Coupe du monde organisée en France (avec un match d’ouverture le 8 septembre 2023 contre… la Nouvelle-Zélande).

Ibanez (49 ans) est un habitué de ce genre d’expérience, puisqu’en 2017, l’ancien manager de l’Union Bordeaux-Bègles avait déjà sillonné plusieurs pays et sélections, notamment l’Irlande, le pays de Galles ainsi que plusieurs provinces néo-zélandaises. Surtout, deux ans plus tard, le Dacquois avait séjourné quatre mois en Nouvelle-Zélande, où il avait intégré le staff de Thames Valley.