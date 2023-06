XV de France: Jelonch, Camara, Vincent, Serin, les convalescents cette semaine à Marcoussis

Info RMC Sport - Ce lundi, le staff du XV de France va annoncer une liste de 23 joueurs pour un stage de deux jours en fin de semaine à Marcoussis. Sans les demi-finalistes, mais avec des éléments en plus qui sont pour le moment en rééducation ou convalescents comme Jelonch, Camara, Vincent et Serin.

On est encore loin de la liste officielle des 33 joueurs qui vont disputer la 10e Coupe du monde de l’histoire sous le maillot bleu. Mais ce lundi, la FFR va annoncer une première liste de 23 pour un stage de deux jours à Marcoussis, jeudi et vendredi prochain. Sans les éléments des clubs demi-finalistes évidemment, qui seront pendant ce temps à Saint Sébastien. Les éliminés du Top 14, les joueurs plus aperçus depuis un moment, les espoirs suivis de près, il se pourrait que cette première convocation soit très éclectique. Mais le staff sait que la route sera longue et compte sur tout le monde. Et veut le faire savoir.

Des éléments en rééducation ou convalescents

Ainsi, selon nos informations, en plus des appelés, un contingent qui ne sera pas à 100% accompagnera le groupe. Anthony Jelonch, Yacouba Camara, Arthur Vincent et Baptiste Serin seront des deux jours de stage. Leurs clubs ont donné le feu vert. Victime d’une rupture des ligaments croisées d’un genou le 26 février face à l’Ecosse, Anthony Jelonch (25 sélections) poursuit sa rééducation. Et même s’il va vite, il ne peut pour le moment être opérationnel. Pour Yacouba Camara (17 sélections), c’est la même chose. Le polyvalent Montpelliérain avait été touché au genou fin janvier à Toulouse lors d’un match de Top 14. Après respectivement quatre et cinq mois de convalescence, impossible de les voir sur le terrain.

Arthur Vincent (14 sélections) voit lui le bout du tunnel. Champion de France avec Montpellier après une première sérieuse blessure au genou les mois précédents, il avait rechuté en septembre dernier. Après de longs mois à espérer, il est suivi de près. Il semble ne plus être loin d’un retour mais n’a plus joué de match officiel depuis neuf mois. La blessure de Baptiste Serin (42 sélections) était moins sérieuse. Alors qu’on craignait le pire à la mi-temps de la finale de Champions Cup gagnée par Toulon face à Glasgow le 19 mai dernier, le diagnostic s’était voulu un peu plus rassurant. Sorti du match à l’aide de béquilles, il était touché au ménisque. Mais les trois à quatre semaines d’absence annoncées lui permettaient d’espérer postuler à la préparation des Bleus. Sera-t-il en mesure de s’entraîner en fin de semaine? Non a priori, mais aucun risque ne sera pris.

Seulement, le sélectionneur Fabien Galthié et son staff tiennent à concerner le plus grand nombre de joueurs. Comme il l’avait annoncé lors de sa dernière conférence de presse à Montgesty, il est conscient que le groupe qui terminera la Coupe du monde ne sera pas forcément celui qui aura entamé la préparation. Il y aura potentiellement et malheureusement de la casse. Le joueur Galthié est bien placé pour le savoir, lui qui a été appelé en cours de route lors des éditions de 1995 et 1999. C’est donc pour connaître les grandes lignes de la préparation et le projet de jeu global des Bleus que Jelonch, Camara, Vincent et Serin vont rejoindre Marcoussis cette semaine. En attendant mieux.