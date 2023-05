XV de France: Arthur Vincent suivi de près par le staff des Bleus

Blessé depuis le 17 septembre dernier, Arthur Vincent (23 ans, 14 sélections) poursuit sa rééducation avec l’espoir de faire partie des 33 sélectionnés pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). Le trois quarts centre de Montpellier a reçu ce vendredi matin la visite de Nicolas Jeanjean, préparateur physique du XV de France.

21 juin 2023. Voilà la date qu’Arthur Vincent a eu rapidement en tête lors de sa blessure contre Brive en septembre dernier. C’est ce jour-là que Fabien Galthié annoncera la liste des 42 sélectionnés pour la Coupe du monde. Et le trois quarts centre veut en être, même s’il n’aura joué que neuf matchs en deux saisons. Victime d’une lésion partielle du ligament croisé du genou gauche, en septembre contre Brive, il avait déjà vécu une saison quasi blanche la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés de ce même genou.

Mais contrairement à la saison dernière, le natif de Mauguio n’a pas voulu prendre le risque de rejouer en fin de saison, surtout que le MHR n’avait plus rien à espérer. Et le chirurgien qui l’avait opéré avait été très clair, neuf mois avant de reprendre la compétition. Soit le 26 juin prochain.

Sa dernière sélection remonte à juillet 2021

Mais depuis cette date, Arthur Vincent n’a pas été lâché par le staff au XV de France comme il l’avait raconté au Super Moscato Show. "On a la chance d’avoir un contact tout au long de l’année avec le staff du XV de France. J’ai pu voir le staff à différents moments de l’année. Récemment, je les ai eus au téléphone, on a des contacts réguliers. Il y a cette échéance de la Coupe du monde. Il n’y a rien de concret, mais on aura tous nos cartes à jouer et on s’y prépare tous."

Et depuis quelques semaines, le double champion du monde des moins de 20 ans reçoit la visite personnelle de Nicolas Jeanjean, qui vient suivre au GGL Stadium la rééducation du trois quart polyvalent. Dans les papiers de Galthié depuis le début de son mandat, il aurait même pu faire partie de la liste de la coupe du monde en 2019 tant son profil et ses qualités impressionnés à Marcoussis.

Ce vendredi matin, Nicolas Jeanjean était encore présent pour prendre en main personnellement le travail physique de Vincent. Course avec poids, avec résistance. Tout été disséqué, filmé par le préparateur physique. Arthur Vincent, qui n’a plus été sélectionné depuis juillet 2021, espère retrouver le maillot bleu et montrer lors de la préparation et les matchs amicaux qu’il n’a rien perdu de ses qualités qui en avait fait un titulaire indiscutable du début de mandat de Galthié.