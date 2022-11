XV de France: l'entraîneur de la défense Shaun Edwards prolonge jusqu'en 2027

L'entraîneur de la défense des Bleus Shaun Edwards a prolongé jusqu'à la Coupe du monde 2027 son contrat avec la FFR. Il l'a lui-même annoncé dans une tribune au Daily Mail.

"Tout est bouclé." Dans une tribune pour le Daily Mail publiée vendredi, l'entraîneur de la défense du XV de France Shaun Edwards annonce avoir prolongé jusqu'à la Coupe du monde 2027 son contrat avec la Fédération française de rugby. Comme l'expliquait RMC Sport le mois dernier, l’Anglais, recruté en 2019 après avoir fait le bonheur du pays de Galles, suscitait l’intérêt d’autres sélections (britanniques) plutôt que de clubs.

Sa prolongation était un dossier prioritaire pour la FFR. "Fabien Galthié m'a demandé en septembre si j'étais intéressé pour rester quelques années de plus et la FFR a suivi en me proposant un contrat longue durée. Je peux désormais me concentrer sur mon travail", écrit Shaun Edwards dans le Daily Mail. Il reconnaît avoir eu un échange l'an dernier à Londres avec le président de la Fédération anglaise, mais affirme n'avoir reçu depuis "aucune offre concrète".

Intéressé à l'avenir par un poste de sélectionneur

"Je ne fermerai jamais la porte à l'Angleterre, ou à un retour au pays de Galles, mais je me concentre pour le moment uniquement sur la France", assure Edwards, se disant par ailleurs intéressé par un poste de sélectionneur à l'avenir. L'ancien entraîneur de la défense du pays de Galles travaille depuis le début de son mandat aux côtés de Galthié, qui a lui-même déjà prolongé jusqu'en 2027.

Au moment de sa prolongation au printemps dernier, au sortir du Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, le sélectionneur avait exprimé son souhait de poursuivre son aventure sur le banc des Bleus avec le même encadrement. Plusieurs membres de son premier cercle quitteront pourtant l'équipe de France après la Coupe du monde 2023 : le responsable de la conquête Karim Ghezal et l'entraîneur en charge de l'attaque Laurent Labit, tous deux en partance pour le Stade Français, et le directeur de la performance Thibault Giroud.

Le XV de France, invaincu depuis plus d'un an, doit affronter le Japon ce dimanche (14h00) à Toulouse lors de son troisième et dernier test d'automne.