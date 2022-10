XV de France: Shaun Edwards vers la prolongation

Alors que l’avenir de plusieurs adjoints de Fabien Galthié devrait s’écrire en club, l’Anglais Shaun Edwards, responsable de la défense des Bleus, devrait, lui, rester jusqu’à la Coupe du monde 2027 en Australie.

Le staff de Fabien Galthié est en pleine réflexion, et pas seulement sur la stratégie à adopter pour remporter la Coupe du monde dans moins d’un an. Car les adjoints du sélectionneur s’interrogent fortement sur leur avenir depuis quelques semaines. Comme révélé la semaine dernière par RMC Sport, Karim Ghezal, William Servat et surtout Laurent Labit sont fortement courtisés par des écuries de Top 14, et la tendance est bien à un retour en club après la Coupe du monde 2023. Un scénario acté depuis plusieurs mois par Thibault Giroud, le responsable de la performance des Bleus, qui s’est déjà engagé au Racing 92 pour le futur.

Selon nos informations, Laurent Labit a évoqué cette possibilité avec son sélectionneur voilà quelques semaines mais il ne lui a pas encore officiellement annoncé un probable départ, pas plus d’ailleurs qu’à Bernard Laporte, le président de la FFR. Actuellement à Miami en compagnie de Ghezal, l’entraîneur de l’attaque des Bleus devrait prochainement communiquer sa décision. Initialement, ce devait être fait avant l’annonce du groupe des 42 pour la tournée de novembre (le 18 ou 19 octobre). Comme indiqué par le Midi Olympique, ils sont tous les deux en discussions avec le Stade Français. Selon nos informations, le dossier n’est pas bouclé et rien n’est signé. Brive s’est aussi intéressé à l’ancien co-manager de Castres et du Racing.

Edwards veut rester

Pour Shaun Edwards, la donne est un peu différente. L’Anglais, recruté en 2019 après avoir fait le bonheur du pays de Galles, suscite l’intérêt d’autres sélections (britanniques) plutôt que de clubs. Le responsable de la défense du XV de France est sous contrat jusqu’en 2024 mais selon les informations de RMC Sport, il a émis le souhait de prolonger l’aventure et l’a fait savoir à Fabien Galthié. Ça tombe bien car c’est aussi le souhait de la FFR qui en a fait un dossier prioritaire au vu de son apport en sélection.

Galthié, assuré de rester aux commandes des Bleus jusqu’en 2028 à moins d’une révolution à la Fédération liée aux affaires judiciaires, et Ibanez, qui entend lui aussi rester sur la durée comme indiqué voilà quelques mois, devraient bel et bien s’appuyer sur Edwards pour préparer la Coupe du monde 2027 en Australie au sein d’un encadrement renouvelé.