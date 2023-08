XV de France: le retour des tauliers se confirme pour France-Ecosse

C’est annoncé depuis trois jours. Le public stéphanois devrait retrouver une équipe de France quasiment titulaire lors du match retour face au XV du Chardon, ce samedi 12 août, en préparation du Mondial.

Le duel aller-retour entre les Bleus et les Ecossais devait servir de test pour les joueurs moins en vue chez les Bleus. C’est en tout cas ce qu’assurait l’entraîneur de l’attaque tricolore, Laurent Labit, lors du rassemblement à Marcoussis début juin avec les joueurs qui ne disputaient pas les demi-finales de Top 14.

Il en sera finalement autrement, a annoncé le même Laurent Labit sur RMC dimanche, après la défaite des Français en Ecosse (25-21) pour le premier des quatre matchs de préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). Le staff des Bleus s’est réuni dimanche soir pour débriefer la rencontre et plancher sur la composition du match retour, ce samedi 12 août à Saint-Etienne (21h05).

Un XV presque type se profile à Geoffroy-Guichard

Le XV de départ devrait être très proche de l’équipe type, à en croire l’entraînement de ce mardi après-midi au stade municipal de Capbreton. L’ossature Marchand, Aldritt, Dupont, Ntamack, Danty, Fickou, Ramos s’est reformée du côté des titulaires. A noter l’association de Cameron Woki et de Thibault Flament en deuxième ligne. Mais aussi le retour de Gabin Villière à l’aile (le Toulonnais a enchaîné les pépins physiques et n’a plus joué avec les Bleus depuis le Tournoi des VI Nations 2022).

Boudehent titulaire, Gailleton et Bielle-Biarrey sur le banc?

Les trois néo-capés d’Edimbourg, Paul Boudehent, Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, semblent avoir gagné leur place sur la feuille de match à Saint-Etienne. Ils font partie des joueurs qui ont brillé le week-end dernier à Murrayfield. Au sujet du centre palois et de l’ailier bordelais, "ils sont la vraie satisfaction du match de ce samedi", expliquait Laurent Labit ce lundi dans les colonnes du Midi Olympique. Si les deux joueurs des moins de 20 ans jouaient un rôle de remplaçant lors de l’opposition, ce mardi, Boudehent était lui avec les titulaires.

Tanga ménagé

Dans l’Intégrale Sport sur RMC, dimanche, l’entraîneur de l’attaque citait aussi le deuxième ligne rochelais Pierre Bourgarit et le troisième ligne centre Yoan Tanga. "Ça nous amène des garanties supplémentaires avec ces joueurs, Pierre Bourgarit qui a fait un gros match, Yoan Tanga." Mais un doute existe autour du cas de Tanga qui ne s’est pas entraîné ce mardi après-midi.

Il était avec les blessés François Cros (adducteur), Romain Taofifenua (ischio jambier) et Demba Bamba (cheville). Pendant que le 2e ligne Paul Willemse portait une chasuble orange différente des chasubles blanches et bleues de ses coéquipiers.

Les perdants d’Edimbourg

Ce qui se profile aussi, c’est que certains joueurs semblent être moins en vue depuis l’Ecosse. L’ailier lyonnais Ethan Dumortier était du côté des remplaçants ce mardi. Tout comme Baptiste Serin, Yoram Moefana, Arthur Vincent, ou encore Brice Dulin.

La compo probable des Bleus pour France-Ecosse: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont - Alldritt, Ollivon, Boudehent - Flament, Woki - Aldegheri, Marchand, Baille.