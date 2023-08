XV de France: Labit annonce le retour de plusieurs cadres pour le "match retour" contre l'Ecosse

Dans l'Intégrale Sport sur RMC, Laurent Labit, entraîneur de l'attaque des Bleus, a confirmé que des cadres du XV de France avaient "de grandes chances" de faire leur retour samedi prochain à Geoffroy-Guichard pour défier de nouveau l'Ecosse.

Battu samedi à Murrayfield par les Ecossais (25-21) après avoir mené 21-3 en première période, le XV de France ne s'est pas spécialement rassuré pour son premier match de préparation avant la Coupe du monde de rugby (8 septembre au 28 octobre). Les nombreux joueurs qui vivaient leur première titularisation, ainsi que l'effectif passablement remodelé, sont des pistes pour expliquer cette déroute en deuxième période.

Dupont, Ntamack ou Ramos de retour à Geoffroy-Guichard ?

Qu'à cela ne tienne, un "match retour" se profile déjà contre le XV du Chardon samedi prochain à Saint-Etienne, dans son stade Geoffroy-Guichard. L'occasion de prendre une petite revanche sur leurs adversaires. Invité ce dimanche dans l'Intégrale Sport sur RMC, Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque des Bleus, a confirmé qu'il y avait de "grandes chances" de voir plusieurs hommes forts des Bleus faire leur retour, comme Romain Ntamack, Antoine Dupont ou Thomas Ramos. La composition d'équipe sera, elle, annoncée jeudi prochain.

"On a une réunion avec le staff pour débriefer cette défaite et préparer le match qui arrive. Effectivement, il y a des joueurs pour lesquels on a des satisfactions, des joueurs premium qui vont revenir samedi, on aura sûrement une grosse ossature de notre équipe qui joue habituellement. On va regarder aussi par rapport aux matchs qui arrivent derrière (contre les Fidji à Nantes le 19 août et contre l'Australie au stade de France le 27 août) et qui doivent nous aider à préparer notre entrée dans la compétition."