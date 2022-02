XV de France: les joueurs libérés lundi, 23 d’entre eux "protégés" en Top 14

Les joueurs du XV de France vont être libérés lundi par Fabien Galthié et son staff, après leur succès contre l’Irlande lors du Tournoi des VI Nations (30-24). Certains vont rejouer avec leur club dès le week-end prochain. Mais d’autres seront dispensés de la prochaine journée de Top 14.

Au lendemain de leur victoire contre l’Irlande lors de la 2e journée du Tournoi des VI nations (30-24), les joueurs du XV de France bénéficient ce dimanche d’une journée de repos bien méritée. Tous seront libérés lundi par le staff de Fabien Galthié et quitteront Marcoussis afin de rentrer chez eux, et pour certains jouer en club. Mais les cadres des Bleus, eux, seront bien au repos en fin de semaine et donc dispensés de la 18e journée de Top 14, comme prévu dans la convention LNR-FFR. "Lors des deux week-ends sans match international situés pendant le Tournoi des VI Nations (lors de la 18e et de la 20e journée de Top 14), seuls 23 joueurs seront "protégés" et ne pourront pas jouer avec leur club".

Les internationaux "non protégés" pourront bel et bien être alignés en championnat avant, eux aussi, de rejoindre Marcoussis dimanche prochain afin de préparer le match contre l’Ecosse, le samedi 26 février. Ce sera le premier déplacement des Bleus dans ce Tournoi 2022. Ils se rendront au pays de Galles deux semaines plus tard (le 11 mars) puis recevront l’Angleterre le 19 mars. Seule nation encore invaincue dans la compétition, la France est en tête du Tournoi avec 9 points, mais aussi la meilleure attaque (67 points inscrits, sept essais marqués), la deuxième meilleure défense (34 points encaissés), le meilleur marqueur d'essai (Gabin Villière avec trois essais), meilleur réalisateur (Melvyn Jaminet, trente points).

Thomas encore trop juste pour l’֤Écosse

D’ici là, il faudra surveiller l’évolution de certains joueurs récemment blessés. Touché à une cheville contre l’Italie, le centre rochelais Jonathan Danty devrait être absent encore une ou deux semaines. Matthieu Jalibert, qui s’est encore blessé à une cuisse la semaine dernière, se plaint d’une petite déchirure qui devrait l’écarter des terrains encore une semaine.

Quant à Teddy Thomas, qui souffre des quadriceps depuis le stage à Aubagne voilà deux semaines, le staff des Bleus espérait le voir revenir pour le déplacement en Écosse. Mais ce sera trop juste. L’ailier du Racing 92, qui devrait reprendre la course dans les prochains jours, ne fera pas son retour sur les terrains de Top 14 le week-end prochain pour le déplacement à Bordeaux-Bègles, en clôture de cette 18e journée. Thomas n’a plus joué depuis le 15 janvier et une victoire contre les Ospreys.