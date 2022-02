VI Nations: le Grand Chelem en vue? Dupont et les Bleus ne s'emballent pas après France-Irlande

Le XV de France a signé une victoire marquante face à l'Irlande ce samedi au Stade de France (30-24), lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Deux victoires en deux matchs, un statut de leader... de quoi songer au Grand Chelem? Pas encore.

Ne leur parlez surtout pas du Grand Chelem. Entre superstition, humilité et apprentissage, les Bleus se veulent encore prudents. Même après leur victoire 30-24 face à l'Irlande ce samedi, dans le choc de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Car le XV de France le sait: s'imposer en Ecosse dans 15 jours ne sera pas chose aisée.

"On perd peut-être le Tournoi sur une défaite en Ecosse il y a deux ans"

"On a tous appris des deux dernières éditions, rappelle le capitaine Antoine Dupont. On perd peut-être le Tournoi sur une défaite en Ecosse il y a deux ans... C'est bateau mais on sait que chaque match est important, on joue pour les gagner. On ne va pas parler de Grand Chelem pour le moment, on va se concentrer sur le prochain match. On sait le défi qui nous attend, on connaît bien cette équipe. On va se concentrer dessus. Déjà se reposer et bien préparer ce match, en espérant qu'on ait quelque chose de sympa à jouer d'ici un mois." En attendant, les Bleus sont seuls en tête du classement.

Le sélectionneur Fabien Galthié, lui, évoque la fierté et ce collectif si soudé qu'il peut traverser les éventuelles tempêtes: "C'est un groupe qui a des convictions, habité par la fierté, l'orgueil. Il y a une dimension collective très forte, ce qui nous permet parfois de traverser les moments difficiles parce qu'aucun joueur ne se sent en difficulté lorsqu'il se trompe. Il y a une donnée autour de l'équipe, du projet, qui fait que ça enlève un sentiment de pression." Rendez-vous à Murrayfield le 26 février.