XV de France: quand Ethan Dumortier se moque du staff des Bleus avec un PowerPoint

Pour son bizutage avec le XV de France lors du dernier Tournoi des VI Nations, l’ailier du LOU Ethan Dumortier s’est gentiment moqué du staff tricolore avec une présentation PowerPoint.

Cinq sélections, deux essais… Ethan Dumortier n’a pas manqué ses débuts en équipe de France. Appelé par Fabien Galthié pour participer au Tournoi des VI Nations, l’ailier de 22 ans a honoré sa première cape face à l’Italie (victoire 29-24). Un match marqué par le premier de ses deux essais inscrits en bleu. Mais le Lyonnais avait une autre épreuve à passer : le bizutage.

Chaque nouveau joueur convoqué en équipe de France doit effectuer un petit numéro devant tout le groupe. Cela peut-être un sketch, une présentation ou une chanson. "Ça peut être aussi un tour de magie un peu bidon, n’importe quoi…", ajoute Ethan Dumortier, interrogé vendredi par Midi Olympique.

"C’était un poil risqué, quand même"

Inspiré et culotté, l’ailier international a osé le pas de côté : "J’ai effectué une présentation PowerPoint avec des vidéos plutôt rigolotes du staff pour me moquer un peu d’eux ! Au départ je n’osais pas trop, et puis je me suis lancé. J’avoue que c’était un poil risqué, quand même." Le staff tricolore ne lui en visiblement pas tenu rigueur. Loin des Bleus, Ethan Dumortier affronte le Stade Français ce samedi (16h) lors des huitièmes de finale de Challenge Cup.