XV de France: "Un truc que je n’avais jamais vu", Dumortier raconte ses débuts en sélection

L'ailier lyonnais Ethan Dumortier était l'invité du Super Moscato Show ce mercredi. Il est revenu sur ses premiers pas en sélection et ce qui l'a étonné au niveau international.

Il avait fêté sa première sélection d’un essai, le 5 février, lors de la victoire dans la douleur des Bleus contre l’Italie, à Rome (29-24). Avant de livrer un match assez discret mais encourageant une semaine plus tard dans l’enfer de Dublin (défaite 32-19). A seulement 22 ans, Ethan Dumortier a profité du Tournoi des VI Nations pour faire ses grands débuts chez les Bleus. L’occasion pour l'actuel meilleur marqueur du Top 14 de découvrir le plus haut niveau international. Et ses particularités.

"Tout le monde veut imposer son rythme"

"Ce qui est difficile dans ces matchs, c’est de prendre le rythme", a-t-il raconté ce mercredi dans le Super Moscato Show sur l'antenne de RMC. "A un poste comme le mien, il peut y avoir beaucoup de faux rythme, de nombreuses phases de jeu où il faut courir sans ballon et où on est un peu loin du jeu. Et puis il y a l’émotion, le stress qui s’enlève peu à peu au début du match… Il faut trouver le rythme lors des dix premières minutes. En Top 14, on a un rythme plutôt haché la plupart du temps avec des arrêts de jeu, des touches… Là il n’y a pas beaucoup d’arrêts de jeu, les mecs laissent le ballon sur le terrain. Tout le monde veut imposer son rythme pour essayer de faire craquer l'équipe adverse", a-t-il développé.

Le petit nouveau du XV de France, formé à Saint-Savin (Isère) et passé par Bourgoin avant de rejoindre le LOU en 2017 a surtout été marqué par l’intensité du choc face aux Irlandais. "Je suis sorti lorsque Uini Atonio a pris un carton jaune. Ça m’a fait gratter dix minutes (sourire). Mais là c’était encore autre chose niveau intensité. Un truc que je n’avais jamais vu ! Je ne sais même pas si je revivrai un match comme ça un jour ! Je pense que l’objectif des équipes internationales est de tendre un peu vers ce profil de matchs. Il va falloir se préparer un peu plus si on veut pouvoir imposer ce genre de rythme pendant la Coupe du monde par exemple", a-t-il insisté.

Le groupe de Fabien Galthié, qui restait sur une série de 14 victoires de rang avant sa défaite en Irlande, est désormais la recherche de solutions avant de recevoir l'Ecosse, dimanche (16h). Pour ce qui devrait être la troisième sélection de Dumortier.