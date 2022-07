XV de France: Spring titulaire pour le deuxième test contre le Japon?

A l'occasion du deuxième test-match contre le Japon, l'arrière Max Spring pourrait connaître sa première sélection avec le XV de France. Le joueur du Racing 92 prendrait ainsi la place de Melvyn Jaminet.

Le jeune arrière Max Spring pourrait faire ses grands débuts en Bleu samedi à Tokyo contre le Japon. À la place de l'habituel titulaire du poste Melvyn Jaminet qui vient pourtant d'enchaîner douze titularisations de rang. Le joueur du Racing 92, 21 ans, est attendu dans la liste des titulaires qui sera dévoilée jeudi (11h30) par Fabien Galthié.



Après une saison prometteuse en club (9 matches en Top 14, 2 en Champions Cup), Spring avait brillé sous le maillot des Barbarians, dirigés par le sélectionneur du XV de France. C'était lors de la victoire 52-21 face à l'Angleterre avant la tournée. Selon l'entraînement ouvert aux médias, ce serait la principale nouveauté du XV de départ aligné pour le deuxième match contre les Brave Blossoms, puisque treize des quinze vainqueurs de Toyota City (42-23) samedi dernier, portaient à nouveau la chasuble des titulaires.



Le seule incertitude vient de Yoram Moefana. Si le staff des Bleus ne semblait pas inquiet, le centre de l'Union Bordeaux-Bègles (21 ans, 7 sélections), auteur d'un essai et d'un match XXL mais touché à une cheville, avait été ménagé lors de la séance de mardi. Si son absence se confirmait, ce serait alors l'ailier de Clermont Damian Penaud (25 ans, 33 sél.), auteur d'un doublé face aux Brave Blossoms, qui prendrait sa place au centre, un poste qu'il a occupé à sept reprises en Top 14 cette saison. Cela laisserait la porte ouverte à la première titularisation de Romain Buros (24 ans).

Paquet d'avants identique

Le talonneur Pierre Bourgarit et Moefana, blessés lors du premier test-match face au Japon, devraient cependant être aptes, a laissé entendre Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche française: "C'était prévu dans leur protocole de récupération. Ils devraient s'entraîner normalement demain (jeudi)", a-t-il confié.



Pour le reste, ce serait une équipe similaire à celle qui avait remporté le premier match avec une charnière 100% "made in UBB", formée par Maxime Lucu (29 ans, 8 sél.) et Matthieu Jalibert (23 ans, 16 sél.). Probants pour leur première cape, Yoan Tanga (25 ans, 1 sél.) et Thomas Jolmès (26 ans, 1 sél.) devraient être reconduits en troisième et deuxième ligne, respectivement.



Le capitaine Charles Ollivon (29 ans, 24 sél.) conserve évidemment sa place, tout comme la première ligne composée du Lyonnais Demba Bamba (23 ans, 24 sél.), du Toulousain Peato Mauvaka (25 ans, 15 sél.) et du Toulonnais Jean-Baptiste Gros(22 ans, 20 sél.). Enfin, le Racingman Virimi Vakatawa (29 ans, 31 sél.) est reconduit au centre.



Les hommes de Fabien Galthié ont signé samedi dernier un neuvième succès consécutif, nouveau record pour un XV de France, et visent donc une dixième victoire de rang pour leur deuxième et dernier match de leur tournée estivale.



Composition probable: Spring - Penaud (ou Buros), Moefana (ou Penaud), Vakatawa, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros