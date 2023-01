XV de France: Woki forfait pour le Tournoi des VI Nations

Le 2e ligne du Racing 92, Camaron Woki, est out pour le Tournoi des VI Nations. Blessé au scaphoïde dimanche avec son club en Champions Cup, il est sérieusement touché. Un forfait de plus pour le quinze de France…

Les pépins de santé s’enchaînent pour le quinze de France à l’aube du Tournoi des VI Nations et alors même que le sélectionneur va annoncer sa liste des 42 joueurs appelés à préparer la compétition ce mardi après-midi. Comme annoncé par le Midi Olympique et confirmé par RMC Sport, c’est au tour du 2e ligne Cameron Woki de déclarer forfait, après avoir contracté une blessure dimanche, lors du match face aux Anglais des Harlequins.

Woki (24 ans, 19 sélections) est touché au scaphoïde, devrait être opéré cette semaine et absent de longues semaines. C’est donc un titulaire indiscutable du quinze de France qui va manquer à l’appel. S’il avait été mis au repos au Japon l’été dernier, il venait d’enchaîner les deux dernières tournées d’automne (2021, 2022) et le Grand Chelem dans le quinze de départ, quasiment à chaque fois en tant que 2e ligne (une fois en 3e ligne face à l’Argentine en novembre 2021, victoire 29 à 20).

C’est le Toulousain Thibaud Flament qui part favori pour le remplacer sur le côté gauche de la 2e ligne, même si celui-ci doit récupérer d’une blessure à l’épaule contractée face à Castres le 23 décembre dernier. Il n’a pas rejoué depuis, loupant trois rencontres avec le Stade Toulousain (à Clermont, La Rochelle et Sale). Mais après les blessures de Mauvaka, Bourgarit, Gros, Vincent et Danty, les pépins de Jalibert et Penaud et les retours attendus de Cros, Villière et Ramos, plus ou moins en manque de temps de jeu, la santé des Bleus sera un sujet pour Fabien Galthié et son staff.