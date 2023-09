Al Ittihad - Al Hilal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match entre Benzema et Neymar ?

Cinquième journée de championnat en Arabie Saoudite. Parmi les différentes rencontres, Al Hilal se déplace sur la pelouse d’Al Ittihad. Découvrons sans plus attendre comment suivre le match qui oppose Neymar à Karim Benzema.

Ce match du championnat saoudien entre Al Ittihad et Al Hilal est à suivre ce vendredi 1 septembre à partir de 20 heures sur les antennes de CANAL+ Sport 360.

En France, CANAL+ est le seul opérateur à proposer la diffusion des matchs du championnat saoudien.

Un duel d’invaincus au sommet de cette cinquième journée

Après quatre matchs, Al Ittihad affiche un début de saison parfait. Quatre matchs, quatre victoires, 12 buts marqués et aucun but encaissé. Un bilan qui permet à Al Ittihad de s’afficher en tête du championnat. En ouverture, les coéquipiers de Karim Benzema sont venus à bout de Al Raed avant de triompher de Al-Ta’ee, Al Riyad et Al Wehda lors de la dernière journée.

Contre Al Riyad, l’attaquant français avait d’ailleurs ouvert le score. Pour ce duel au sommet du championnat, Al Ittihad retrouve une autre équipe invaincue : Al Hilal, auteur de 3 victoires et un match nul depuis le début de la saison. Troisièmes du championnat, les coéquipiers de Neymar affichent 10 points au compteur et une différence de buts de + 8 (10 buts marqués pour 2 buts encaissés). Si Neymar ne devrait pas démarrer ce match, Al Hilal devrait pouvoir compter sur Mitrovic ou le solide défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly.

Comment suivre Al Ittihad – Al Hilal ?

