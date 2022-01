Amputée d'une jambe, Wendy repart à l'assaut du Kilimandjaro pour la bonne cause !

À 54 ans Wendy Baardman, amputée de la jambe droite, va tenter une nouvelle ascension du Kilimandjaro. Arrivée le 8 janvier au Kenya, l’expédition a commencé. L’objectif ? Récolter des fonds pour la fondation “Les amis de l’école de Port Reitz”.

5 400 mètres, c’est ce qu’a gravi Wendy Baardman en 2018. Il y a 3 ans, l’ancienne championne du monde de Kung-Fu avait été contrainte d’arrêter son ascension du Kilimandjaro (5 885 m) quelques centaines de mètres avant le sommet. La cause ? Des conditions climatiques épouvantables qui avaient poussé les autorités à fermer l’accès au sommet pour la 3ème fois en 30 ans. Certains membres de l’équipe ont atteint le plus haut point accessible ce jour-là mais une tempête de neige, des rafales à 70km/h et une température à -39 degrés au sommet ont eu raison de la prothèse de Wendy. La néerlandaise est alors obligée de rebrousser chemin.

De l'erreur médicale au défi d'une vie

Particularité de la sportive, la présence d'une prothèse. Amputée de la jambe droite, elle a été victime d’une erreur médicale en 1999. Sportive de haut niveau, Wendy Baardman se tord un jour la cheville après avoir sauté un petit mur. Pour s’assurer que rien n’est cassé, elle se rend à l'hôpital faire une radio. Ce jour-là, sa radio est échangée avec celle d’un autre patient. Les médecins lui administrent le mauvais traitement qui lui déclenchera une algoneurodystrophie froide. 4 ans plus tard, elle est amputée de sa jambe droite. Il lui faudra presque 13 ans avant de pouvoir remarcher et s'attaquer au Kilimandjaro.

Un challenge pour les enfants handicapés du Kenya

Si Wendy souhaite gravir le plus haut sommet d’Afrique ce n’est pas pour rien ! Lors d’un voyage après son accident, la sportive découvre le Kenya en compagnie de sa sœur. Là-bas, elle est frappée par les conditions de vie dramatiques de nombreux enfants handicapés, physiques ou mentaux. C’est à ce moment-là qu'elle décide de créer “Les amis de l’école de Port Reitz”. L’objectif de la fondation est d’améliorer la qualité de vie des 305 écoliers en situation de handicap, grâce aux dons. Alors, en 2017, Wendy s’entraîne avec l’aide du coach Yann Moulard pour apprendre à composer avec son asymétrie de 10 cm et ainsi gravir le sommet. Cette femme de défis s’est donnée un an de préparation avant son ascension. Malheureusement, lors de son épopée, le Kilimandjaro en a décidé autrement et l’aventure se termine pour Wendy et ses coéquipiers.

Jamais 2 sans 3 !

Mais Wendy n’a pas dit son dernier mot ! En véritable battante, elle décide d’y retourner durant l’été 2020. Une fois encore, un événement vient chambouler les projets de la quinquagénaire : le coronavirus.

Séduits par son défi, certains mécènes ont, dès 2018, tenu à soutenir la néerlandaise et sa fondation. Cela avait notamment permis de bâtir un centre d’aide à la mobilité. Lorsqu’une compagnie d’assurance néerlandaise, principal sponsor, demande à Wendy de recommencer son exploit, la jeune femme accepte sans attendre.

Le 8 janvier 2022, Wendy Baardman a atterri à Mombassa au Kenya. Ces prochains jours, la sportive va faire la rencontre de 3 athlètes kenyans handisport, sourds et muets, qui préparent les JO 2024. Ces derniers ainsi qu’un autre kenyan et 3 amis de Wendy vont ainsi gravir une nouvelle fois le Kilimandjaro et nous l’espérons, cette fois, jusqu’en haut !

Alors rendez-vous sur Facebook pour suivre son parcours !

Cet article a été réalisé en partenariat avec Kilimanjaro Charity Climb. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de cet article.