BigMat soutient l’inclusion et l’égalité avec les Bâtisseurs du Sport

[CONTENU PARTENAIRE] Après trois années à soutenir la mixité et l’inclusion dans le handball amateur, BigMat renouvelle son programme Les Bâtisseurs du Sport. L’objectif de cette 4ème édition est d’encourager et soutenir l’égalité homme-femme dans le sport mais également dans l’univers professionnel de BigMat.

Spécialisée dans le bâtiment, BigMat est la première enseigne européenne de distribution de produits et matériaux pour la construction et la rénovation. Un secteur professionnel encore très masculin à l’image du football, un sport où les équipes féminines méritent d’être autant soutenues et mises en avant.

La féminisation au cœur de cette 4ème édition

Avec cette nouvelle saison des Bâtisseurs du Sport, BigMat entend étendre le combat de l’égalité mené en entreprise, au monde du sport amateur, et ainsi soutenir les initiatives locales visant à promouvoir un accès égal à ce sport si populaire. Ce soutien se traduit par la sponsorisation de 160 clubs de football amateur avec des équipes U13-17 filles ou mixtes. Ce sont donc plus de 4 480 licenciées qui seront équipées telles des pros avec des tenues complètes ainsi que des kits pour les coachs.

Avec les Bâtisseurs du Sport, BigMat permet également aux clubs d’améliorer leur organisation avec un accès à la boutique en ligne Grinta et un abonnement AssoConnect d’un an. Afin de soutenir le travail réalisé par les Bâtisseurs du Sport, BigMat met en place de nombreuses campagnes de communication afin de mettre en avant des valeurs fortes et structurantes comme l’esprit d’équipe, la solidarité et la convivialité qui doivent animer une équipe aussi bien sportive que professionnelle. Cette année l’accent est donc plus que jamais mis sur l’égalité homme-femme et ce dans tous les domaines, puisque BigMat souhaite aussi attirer plus de femmes dans ses corps de métiers.

