Coupe du Monde de Football Féminin : procurez-vous les maillots Nike à l'occasion de la compétition !

Du 20 juillet au 20 août prochains se tient la Coupe du monde féminine de football 2023. Profitez-en pour soutenir votre équipe favorite et craquez pour un maillot Nike !

Dans quelques jours, la Coupe du Monde de Football Féminin 2023 va débuter. Cette dernière est organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. En attendant le jour J et les premiers matchs, on revient sur le but de l’Américaine Tobin Heath à l’occasion de la finale Canada 2015.

Alors que les États-Unis affrontaient le Japon, après la mi-temps, le Japon revient à 2-4. C’est à ce moment-là que Tobin Heath inscrit le but qui vaudra la victoire aux États-Unis, pour la troisième fois.

L’équipe de France féminine de football participe à la Coupe du Monde de Football Féminin 2023. Si vous souhaitez soutenir l’équipe de France ou l’une des autres équipes participant à la compétition, Nike propose plus de 300 tenues de foot sur son site.

Pour la France, on retrouve le maillot de foot Nike Dri-Fit pour femme, FFF 2023 Stadium Domicile. Ce dernier reprend les mêmes éléments de conception que celui que les athlètes porteront pendant le tournoi. Affiché à 94,99 euros, il est disponible du XS au XL et peut être personnalisé. Ce maillot est fabriqué à partir de fibres polyester recyclées. La couleur bleue poudrée emblématique vient rendre hommage aux pionnières du football féminin français. Le motif tricolore sur les manches et le logo dissimulé à l’intérieur imprègnent le maillot FFF 2023 Domicile de l’ADN du pays. Ce modèle replica intègre une technologie anti-transpirante, la Nike Dri-Fit qui évacue la transpiration rapidement, afin de rester au sec tout en étant confortable. Vous profitez ainsi d’un look inspiré des Bleues sur le terrain. Ce maillot peut être lavé en machine. Pour une tenue complète, vous pouvez également craquer pour le short de foot Nike Dri-Fit FFF 2023/24 Stadium Domicile vendu à 39,99 euros.

Nike propose également un maillot doté de la nouvelle génération de matériaux performants Dri Fit ADV. Ce dernier a été conçu pixel par pixel pour répondre aux besoins des athlètes. Le motif en maille croisée a été généré par ordinateur, pour une liberté de mouvement absolue. Vendu à 149,99 euros, ce maillot est proposé du XS au XL.

Découvrez la nouvelle technologie des équipements FFF pour femme !

Toutes les tenues des équipes nationales sont fabriquées à partir de fibres de polyester recyclé. Plus de 75% des vêtements de la collection Nike Football sont entièrement composés de polyester recyclé, ce qui appuie les avancées en matière de conception durable pour Nike Football.

Les nouveaux maillots et shorts pour footballeuses permettent d’éloigner la sueur de la peau pour une évaporation plus rapide, ce qui leur permet de rester au frais, au sec, à l’aise et surtout concentrées dans le match.

Les concepteurs de Nike ont pris en compte le développement durable dans tous les aspects des nouveaux kits. Le maillot et le short sont fabriqués en polyester 100 % recyclé à partir de bouteilles en plastique recyclées et les écussons des fédérations, les Swooshes et les garnitures des uniformes sont fabriqués à 100 % avec du tissu Nike Grind - et pour la première fois sur une tenue Nike à ce stade. Les vêtements sont construits de manière à réduire considérablement les déchets de tissu.

Alors que la compétition va bientôt débuter, c’est le moment parfait pour découvrir ces nouveautés Nike et surtout soutenir votre équipe favorite à l’occasion de la Coupe du Monde de Football Féminin 2023.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.