Élastique de musculation : comment prendre de la masse grâce au kit SmartWorkout

En termes de sport de musculation et de cross training, il existe différents types d’instruments pour arriver à ses fins : bandes, élastiques, sangles de suspension, roues à abdominaux, haltères… En extérieur comme à la maison, vous pouvez trouver des moyens de vous maintenir en forme ou de vous muscler sans vous ruer vers l’achat d’abonnements en salle de sport. Connaissiez-vous par exemple les élastiques de musculation ? On fait le point.

En cette rentrée 2022, les Français sont nombreux à vouloir se remettre au sport. Selon un sondage Odoxa pour Keneo, la crise sanitaire de ces deux dernières années et les différents confinements les ont visiblement convaincus de se lancer durablement dans une activité physique. En effet, ils sont une majorité de sondés (53%) à déclarer s’investir dans un sport. En revanche, 24% ont avoué renoncer au sport qui leur plaît à cause du facteur prix(1)… Se muscler soi-même de façon efficace, sans s'inscrire dans un club, est-il réellement possible ? À qui sont destinés les élastiques de musculation, faciles à transporter et peu coûteux ?

Qu’est-ce qu’un élastique de musculation ? Permet-il de se muscler ?

Ce terme est un peu vague dans votre esprit. Parfois boudé par les sportifs, l’élastique de musculation est pourtant un accessoire de musculation très intéressant à bien des égards. S’il permet de multiples usages, sa matière en latex et son poids léger en font également un instrument très pratique, puisque facilement transportable. Peu onéreux en comparaison à d’autres instruments comme le vélo d’appartement ou le rameur par exemple, il peut autant s’utiliser en appartement qu'à l’extérieur, dans le cadre de déplacements professionnels par exemple.

Peu importe votre profil et votre niveau sportif, l’élastique de musculation se révèle très utile pour travailler différentes parties du corps. Il est d’ailleurs préconisé dans la rééducation ciblée, la mobilité articulaire ou encore la perte de poids.

Ce qui fait la spécificité des élastiques de musculation se situe notamment dans la variation de puissance ; en effet, là où des charges de poids classiques favorisent une résistance constante, celle d’un élastique de musculation est plus variable. Cet instrument permet ainsi d’aller plus loin dans la prise de muscle en composant moins de mouvements qu’avec d’autres instruments. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous suffit de l’accrocher à un poteau ou sur une structure lisse sans objet tranchant, pour éviter qu’il ne se coupe(2).

Quel est le meilleur élastique si vous souhaitez prendre du muscle ?

Si vous envisagez de vous muscler avec un élastique de musculation, la meilleure option est encore de vous procurer un kit complet comme le SmartWorkout Elite. Cela vous permettra de réunir tous les accessoires nécessaires à votre pratique, dans les meilleures dispositions possibles. Elastiques de musculation, poignées, sangles, mousquetons… le tout réuni dans un sac compact, donc facile à transporter.

Dans ce kit, pas moins de 7 élastiques de musculation en latex 100% naturel, qui peuvent former jusqu’à 120 kg de résistance, une barre de musculation ainsi que des fixations intégrées pour attacher ses élastiques. Ces derniers représentent des accessoires indispensables pour utiliser une charge élevée et ainsi réaliser des exercices polyarticulaires.

La meilleure option est encore de vous procurer un kit complet comme le SmartWorkout Elite © SmartWorkout Elite

Enfin, pour plus de variantes d’exercices avec les élastiques, deux poignées antidérapantes ainsi que deux sangles de cheville rembourrées en néoprène souple sont incluses au sein de ce même kit, et notamment pour les exercices d’isolation jambes et fessiers. Ce matériel quasi professionnel pourrait décourager certains amateurs ou non-connaisseurs. Et pourtant, tous ces accessoires réunis en un seul sac ne sont que des facilitateurs pour pratiquer n’importe où. À ce propos, trois programmes détaillés sont disponibles en ligne pour s'entraîner spécifiquement avec le SmartWorkout Elite, à partir de l’espace digital dédié. Si cette technique de musculation vous intéresse, vous pouvez vous renseigner directement sur le site de SmartWorkout.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec SmartWorkout. La rédaction de BFMTV n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

Sources : (1) RTL (Sondage 2022 Odexa et Winamax) - (2) L’Equipe