Fnac vous propose les indispensables pour bien se préparer à la Coupe du Monde 2022

La Coupe du Monde 2022 démarre bientôt et pour vivre l’événement à fond, Fnac propose de nombreuses offres exclusives sur des téléviseurs, smartphones, des jeux et d’autres cadeaux pour les supporters des Bleus !

Que vous soyez ou non fan du ballon rond ou même supporter de l’Equipe de France, vous savez forcément que la Coupe du Monde 2022 arrive à grands pas. On est même bientôt à un mois de la cérémonie d’ouverture qui se tiendra le 20 novembre. Les Bleus défendront-ils leur titre de Champion du monde lors de la finale du 18 décembre ? En attendant, Fnac chausse les crampons pour vous permettre de profiter de la Coupe du Monde à fond.

Le marchand aligne de très belles offres pour être fin prêt pour le coup d’envoi. Jeux, jouets, téléviseurs, smartphones, livres, billetterie… Tout est là pour célébrer le rendez vous mondial des fans de football tout en faisant de belles économies. Dans les tribunes, sur votre canapé ou sur le terrain, virtuel ou pas, vous allez pouvoir vibrer avec les Bleus avec cette sélection d’offres à saisir !

Fnac vous sélectionne les indispensables 3 étoiles pour la CDM 2022

Il y a de multiples moyens de vibrer avec la Coupe du Monde 2022. On peut bien entendu regarder les matchs de la Coupe à la télé, mais aussi suivre les résultats sur son smartphone ou sa tablette. Pourquoi ne pas refaire le match après le coup de sifflet final ? Choisissez vos armes et votre style : une manette de PlayStation ou une bonne vieille manette de baby-foot ! Les indispensables 3 étoiles sélectionnés par Fnac sont là pour vous guider avec une sélection d’offres canon.

Les TV sont évidemment à l’honneur. Le canapé est la meilleure place que vous pourrez trouver pour être au plus près de l’action avec des écrans immersifs et les dernières technologies : 4K, HDR, Smart TV… Ne ratez aucun moment fort.

On n’est pas toujours devant son écran de TV, et il y a aussi de belles offres à saisir sur des tablettes telles que l’iPad Air d’Apple ou, au contraire, pour vivre l’événement en très grand avec un vidéoprojecteur.

Vous êtes plutôt FIFA ou baby foot ? Les sélections 3 étoiles Fnac ont ce qu’il vous faut pour refaire le match ou se lancer une petite partie à la mi-temps.

Enfin, pour revivre les grands moments de l’histoire du foot, collectionner les fameuses vignettes Panini ou même offrir à vos proches un match des Bleus (hors Coupes), vous trouverez de quoi faire des heureux.

5 produits phares à se procurer pour la Coupe du Monde 2022

Le vidéoprojecteur LG profite d’une belle offre pour vous permettre d’être au cœur de l’action en très grand ! Ce projecteur Full HD profite d’une technologie laser DLP à focale ultra courte avec une lampe 100W offrant une luminosité de 1 000 lumens et un contraste de 150000:1, et intègre le système WebOS 4.0 avec un accès aux meilleurs services de streaming vidéo. Il passe de 699,49 euros à seulement 582,91 euros à l’occasion des sélections 3 étoiles !

Profiter du vidéoprojecteur LG HF65LSR à prix réduit

Un autre vidéoprojecteur profite d’une remise particulièrement intéressante et il s’agit du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Ce projecteur au look compact intègre le système Android TV, avec un accès à toutes les applications du Play Store, la fonction Chromecast pour diffuser des vidéos directement depuis son smartphone et Google Assistant pour contrôler les appareils de la maison à la voix. Il bénéficie d’une résolution Full HD et prend en charge les contenus 4K. Son prix passe de 799,49 euros à seulement 666,24 euros.

Le projecteur Xiaomi Mi Smart Projector en promo sur Fnac

On passe du grand écran au petit. Pour suivre les matchs depuis n’importe où, jouer et travailler n’importe où et même dessiner, l’iPad Air d’Apple est une des meilleures tablettes du moment. Doté d’un écran 10,9 pouces de très bonne qualité, il intègre le processeur M1, le même qui équipe les MacBook Air ou iMac. Autant dire qu’il a de la puissance à revendre pour les applications et jeux de l’App Store, et on peut lui ajouter un Apple Pencil et un clavier Magic Keyboard pour le transformer en mini ordinateur portable. Disponible à seulement 724,15 euros au lieu de 868,96 euros pour la version 256 Go de la tablette !

Bénéficiez de l’iPad Air M1 2022 à moins de 730 euros

Pour faire plaisir à un fan de foot, quoi de mieux que lui offrir un match de l'équipe de France ? Le coffret cadeau Tick’n’Box Equipe de France inclut un chèque cadeau à échanger contre 2 places pour un match des Bleus à domicile, hors matches de coupe. Les places peuvent être réservées directement sur Internet et imprimées. Le coffret Tick’n’Box Equipe de France est valable 24 mois à compter de sa date d’achat. De quoi vibrer avec la suite des aventures des Bleus jusqu’au prochain Euro.

Offrir le coffret Tick’n’Box Equipe de France

Enfin, pour refaire le match ou départager les supporters à la mi-temps, que diriez vous d’une partie de baby foot ? Une remise sur un très beau baby de bistrot signé René Pierre vous attend pour 216,66 euros au lieu de 259,99 euros habituellement. Tout y est : des barres téléscopiques en acier, un meuble en décor hêtre, un retour latéral des balles et un lanceur de balles. Le baby foot est fourni avec 2 balles en plastique. Que le meilleur gagne, et sans roulette !

Profitez du baby-foot René Pierre Arcade

