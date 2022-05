Air Force, Air Max... 5 sneakers en promotion à ne pas louper chez Nike

Plus de 1800 produits sont actuellement affichés en promotion sur le site Nike ! Parmi ces derniers, on retrouve de nombreuses sneakers comme les Nike Air Huarache, les Air Max Plus et bien d’autres modèles !

Sur le site officiel de Nike, des promotions sont disponibles tout au long de l’année, sur une large sélection de produits. Nike propose des produits pour tout le monde, aussi bien les hommes, que les femmes, pour les enfants ou pour les adultes. La diversité des produits est d’ailleurs un vrai plus ! En ce moment, nombreuses sont les paires de sneakers disponibles en promotion. On peut par exemple citer la remise de 40% sur la Nike Dunk Low SE. Cette chaussure normalement vendue 109,99 euros est proposée à seulement 65,97 euros. Autre modèle disponible en promotion, la LeBron 19, qui profite de 20% de réduction et s’affiche ainsi à 75,97 euros au lieu de 94,99 euros. Peu importe ce que vous recherchez, n’hésitez pas à utiliser les filtres pour trouver le modèle Nike qui vous intéresse !

Nike : devenez membre pour avoir encore plus d'avantages !

Pour profiter au maximum de l’expérience Nike, devenir membre Nike est intéressant ! Être membre Nike est totalement gratuit et vous permet de trouver de l'inspiration, d'échanger avec la communauté Nike, mais pas seulement ! Une fois inscrit, vous bénéficiez de la livraison gratuite sur l’ensemble de vos achats. Autre point fort, vous accédez à une boutique réservée aux membres Nike avec sneakers et équipements. En fonction du calendrier, vous profitez également d’offres spéciales et de promotions exceptionnelles, seulement réservées aux membres Nike. Enfin, en étant membre Nike, vous accédez aux diverses applications Nike, comme Nike App, Nike Run Club, Nike Training Club ou encore SNKRS App.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.