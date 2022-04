Atletico Madrid – Manchester City en direct : où et quand voir le match de LDC ?

Les quarts de finale de la Ligue des Champions se jouent cette semaine. Mercredi, assistez à la rencontre événement Atletico Madrid – Manchester City. Alors, découvrez ici où et quand voir le match de LDC Atletico Madrid – Manchester City en direct !

Le match aller a vu la victoire de Manchester City 1 à 0. Le milieu de terrain Kevin De Bruyne est parvenu à donner l’avantage à son équipe en inscrivant le seul but de la partie. Mais à voir si ce sera le même scénario à l’occasion du match Atletico Madrid - Manchester City. Le joueur de l’équipe anglaise fait également des merveilles en Premier League et va être un redoutable adversaire dans ce match retour. À l’inverse, l’Atletico Madrid n’a pas brillé face à Manchester City. Les Espagnols n’ont pas tiré une seule fois en direction des cages anglaises. L’Atletico Madrid va donc devoir retrouver un jeu offensif et se créer des occasions pour tenter d’accéder aux demi-finales. Alors, découvrez ici où et quand voir le match de LDC Atletico Madrid – Manchester City en direct !

Atletico Madrid – Manchester City : où, quand et comment voir le match ?

Retrouvez le match Atletico Madrid – Manchester City ce mercredi 13 avril à 21 heures en direct sur la chaîne RMC Sport 1.

