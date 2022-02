Atlético Madrid - Manchester United : comment et où regarder le match en streaming ?

Ce mercredi à 21 heures, suivez en streaming la rencontre Atlético Madrid – Manchester United. En direct du Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, assistez au match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, ici on vous explique comment et où regarder le match Atlético Madrid – Manchester United en streaming !

Ce mercredi soir à 21 heures, l’équipe madrilène de l’Atletico reçoit Manchester United. Pour cette rencontre au sommet, les hommes de Diego Simeone ont retrouvé à l’entraînement le Français Antoine Griezmann. En effet, une longue blessure l’a empêché de participer à plusieurs matchs. En revanche, Thomas Lemar et deux de ses coéquipiers sont blessés et ne joueront pas contre les Red Devils. De l’autre côté de la Manche, Manchester United connaît une saison de Premier League dynamique et termine premier du groupe F en Champions League. En revanche, entre le club anglais et l’international portugais Cristiano Ronaldo, les relations ne sont pas de tout repos. Dans cet article, on vous dit comment et où regarder le match Atlético Madrid – Manchester United en streaming !

Atlético Madrid – Manchester United : regardez le match en streaming sur RMC Sport

Ce mercredi soir à 21 heures, la rencontre Atlético Madrid – Manchester United est en direct et en streaming sur la chaîne RMC Sport.

